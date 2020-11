La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/nov/2020 Hoy se realizará una charla virtual sobre el asado de tira







Será a las 13 horas vía zoom. La reunión es organizada por la Asociación Internacional de Barbacoa (México) y asadores argentinos. "El fin es darle trascendencia hasta dónde ha llegado la investigación referida al origen del asado de tira nacido en Campana y del libro que habla sobre ello" menciona Valerio uno de los participantes. En Argentina, el asado es una de las comidas tradicionales. Por cierto, el asado de tira resulta ser el corte de carne más popular. Ya sea por tradición o por el solo hecho de compartir momentos con amigos, todo argentino gusta de un buen asado; al punto que este ritual se está esparciendo por gran parte de los países. Y es así que Claudio Valerio, ingeniero mecánico y electrónico, columnista, actor e historiador vocacional campanense, conocido internacionalmente por descubrir el origen de la tira de asado, pieza clave de toda parrillada, este domingo 22 a las 13 horas participará de una charla on-line con prestigiosos asadores nacionales y de México. "El fin es darle trascendencia hasta dónde ha llegado la investigación referida al origen del asado de tira nacido en Campana y del libro que habla sobre ello", menciona Valerio. El asado de tira tuvo su origen en el primer frigorífico de Sudamérica, el "The River Plate Fresh Meat Co" instalado en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires en el año 1882 y, cuatro años después, aparecieron otros dos frigoríficos en las ciudades de Zárate y Avellaneda en un crecimiento casi simultáneo. Por fortuna, azar o picardía, del frigorífico de Campana salió el corte de "asado de tira", uno de los cortes más populares de la parrilla argentina. Esta emblemática pieza era, por ese entonces, un corte de descarte que consumían los empleados, ya que los principales compradores de carne argentina, los ingleses, preferían partes con más carne y menos hueso. Hoy el corte se ubica entre los populares y es uno de los más requeridos a la hora de hacer un asado. Más allá de la tradición que nace en la ciudad de Campana, el asado de tira ha tenido una gran repercusión nacional e internacional. Muchas son las personas que, contentas de degustar carne asada, a la parrilla o estaca, está ávida de conocer sus orígenes. El libro que trata el origen del asado de tira "Asado de Tira, clásico argento y legado campanense" fue "Declarado de Interés Legislativo" por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Campana, según resolución N°1985/18. La charla se podrá seguir por el canal de Youtube o Facebook de la Asociación Mexicana de Asados y Barbacoa. Será moderada por Ricardo Cartas Figueroa, Doctor en Literatura Hispanoamericana, licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica y maestro en Literatura Iberoamericana. Experto en medios de comunicación con fines educativos y medios digitales educativos. DISERTANTES Sobre Mara Ottado: Asadora a la estaca, múltiple ganadora de competencias; amante de nuestras tradiciones, del mate, de las chacareras y, por sobre todo, disfruta comer con amigos. Su página de Facebook "Estacas criollas". Una bitácora de viajes y competencias, una página de amigos. Sobre Juan Pablo Rivabella: Presidente de la AMBQ&A (By WBQA), Asociación mexicana de BBQ y asados. Cocinero argentino residente en México y propietario una cadena de restaurantes. Sobre Diego Palma: Probado y diestro asador de la estaca, oriundo de Marcos Juárez (Córdoba). Participó y ganó competencias. Amante de los fuegos, del asado con amigos y mucho de las reuniones familiares. Amante de nuestras raíces. Su Facebook, "Estacas viajeras MJ" y "Entre viajes y competencias". Sobre Diego Gauna: Prestigioso asador experto en el arte de asar a la estaca. Participó de varias competencias de asados y fue ganador de varios premios y reconocimientos. Amante del folclore y de todo lo que ello representa; además gustoso de las reuniones de camaradería y del buen vino.

Claudio Valerio es el autor del libro Asado de Tira









