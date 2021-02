» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/nov/2020 de La Auténtica Defensa. Congreso de ciudades

En el encuentro online de ciudades comunes, realizado unos meses atrás, organizado por nuestro país, y donde participaron especialistas urbanos de Latinoamérica y España, se proyectaron distintos escenarios en la construcción de las ciudades post pandemia. Todos los urbanistas coincidieron en que la inesperada pandemia, había golpeado con más fuerza las grandes aglomeraciones urbanas, donde la fuerte concentración habitacional y la necesaria cercanía humana convergía a la difusión más rápida del contagio. Una de las posturas más interesantes fue la que planteó, el Arquitecto José Chong, coordinador técnico del Programa Global en Espacio Público de ONU-Hábitat, y colaborador del proyecto de recuperación del Matadero de Madrid, un centro cultural y creativo que recupera una zona antigua de esa ciudad cercana al río Manzanares. En su presentación Chong, plantea que la enfermedad afecta a los individuos de forma diferente según las desigualdades urbanas. Y este es el punto fuerte según mi análisis de lo que se propuso en este congreso. Su planteo crítico cosechó adhesiones y oposiciones vehementes. Lo que quedó claro de la discusión es que la pandemia obliga a una revisión de muchos aspectos del diseño urbano. No ya en lo que hace a la circulación y el aislamiento social impuesto en esta nueva "normalidad", sino también en las distancias y los recorridos. Lo demás no fue más que una colección ordenada de diagnósticos y propuestas conocidas. La primera conclusión, fue la de lograr reducir los movimientos urbanos en busca de especializaciones de servicios, y esto según Chong, se debe intentar por el lado de generar nuevas centralidades. Su concepto vuelve al antiguo planteo de la ciudad de a pie, y los quince minutos de recorrido como límite al acceso a los centros de provisión y servicios. El segundo planteo tiene que ver con el nuevo paradigma de la inclusión urbana. Ya está incorporado en las nuevas doctrinas el tema de la inclusión y la accesibilidad, pero desde la óptica de la movilidad en tanto que ahora a la nueva inclusión, se le suma la cuestión de la tipología y calidad de los espacios en función de la preservación sanitaria. El tercer planteo tuvo que ver con la lectura de las pautas aprendidas por las ciudades que ya han pasado por la pandemia y han tenido algún resultado más o menos exitoso en el control de la vida urbana. El cuarto planteo, tuvo que ver con la distribución, conexión y sistema de relación entre los espacios públicos, en la idea de crear corredores ambientalmente sanos, y nuevas espacialidades recreativas. La regidora de la comunidad de Barcelona, María Buhigas, hizo hincapié en la "resiliencia" urbana como concepto de reconstrucción del urbanismo. En ese punto invitó a pensar una nueva estrategia de circulación, y nuevos modos de transporte público. Esta lista no agota lo que finalmente se ha instituido como la nueva agenda urbana. Mi visión crítica es que nada de lo que se ha discutido es tan nuevo, y el urbanismo lo viene planteando desde sus orígenes en la crítica a la antropización del medio iniciada con el movimiento racionalista en el año 1940 o por allí. La búsqueda de recuperar los espacios públicos, generar recorridos urbanos abiertos y repensar las circulaciones con mayor dominio peatonal solo revive un antiguo objetivo del diseño urbano bajo la vestimenta de estrategia para resolver una crisis sanitaria, puesta en evidencia por la pandemia. La idea de las cen-tralidades barriales y la cercanía de los servicios esenciales es una revisión de los principios urbanísticos de Alexander, con su planteo de los centros nodales interconectados. Y la visión sistémica no es más que una revisión de lo que el urbanismo viene proponiendo desde hace años. Por eso ratifico mi opinión que este Congreso no fue más que una colección de expresiones de deseo conocidas. Rescato si el llamado de atención manifiesto en el alegato de Chong hacia el sector público, hacia las instituciones y hacia la sociedad, como actores comprometidos para la generación de nuevas normativas urbanas basadas en la cuestión sanitaria y ambiental. Su cierre expresa esta idea: "Las instituciones van a tener que ajustarse a una nueva lógica", señaló el arquitecto. "Creo que va a haber un cambio de paradigma sobre la construcción de ciudades, con nuevas normas políticas y urbanas. Lo más importante es cómo vincular a los gobiernos locales y a los ciudadanos comprometidos para generar una ciudad más inclusiva para todos". Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

