La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/nov/2020 Coronavirus:

Campana se acerca al 90% de casos recuperados







Ayer se informaron 8 nuevos contagios y 53 altas médicas. Así, además, la cifra de casos activos volvió a bajar: ahora son 373 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. La evolución positiva de un gran número de vecinos infectados de coronavirus ha sido la principal noticia que han entregado los últimos partes de situación de la Secretaría de Salud municipal. Ayer se confirmaron 53 altas médicas y, de esa manera, 233 personas fueron confirmadas como recuperadas en la ciudad en las últimas cuatro jornadas. Con estos registros, Campana presenta ahora una tasa de recuperación del 86,7%: 3.339 contagiados se ha recuperado sobre un total de casos que asciende a 3.811. Así, este indicador creció casi 10 puntos porcentuales durante noviembre, siempre de acuerdo a los datos que entrega el área de salud municipal. Otra consecuencia positiva de esta situación es la fuerte baja en los casos activos en la ciudad: ahora son 373 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. Quince días atrás eran 781. En cuanto a la evolución de los contagios, ayer fueron informados 8 nuevos positivos y el promedio de casos en los últimos siete días quedó en 15,6. Se trata de una cifra que Campana no ha podido perforar en las últimas ocho jornadas. Igualmente, en este período, el máximo ha sido de 17,3, lo que evidencia un amesetamiento de casos después de la fuerte caída que se experimentó a comienzos de noviembre (ver gráfico). Finalmente, el parte de la Secretaría de Salud municipal de este sábado no indicó nuevos fallecimientos, por lo que las víctimas fatales campanenses en esta pandemia se mantuvieron en 99. En limpio, el cuadro de situación de nuestra ciudad quedó conformado por 3.811 casos totales, cifra que se desglosa en 373 que se encuentran activos, 3.339 que se han recuperado y 99 que han fallecido. REPORTE PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 19:29, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 4.038 casos totales. Es decir: 227 más que los indicados por la Secretaría de Salud municipal.

DESPUÉS DE UNA FUERTE CAÍDA A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE, LA MEDIA DE CASOS EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS SE HA AMESETADO EN CAMPANA.





EXALTACIÓN LLEGÓ A LOS 1.000 CASOS TOTALES Ayer reportó tres nuevos contagios y alcanzó la cifra redonda. Zárate, Escobar y Pilar informaron más positivos que altas médicas. Este sábado, la Municipalidad de Exaltación de la Cruz confirmó tres nuevos positivos de coronavirus y, de esa manera, el distrito alcanzó los 1.000 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra redonda, el distrito tiene 103 casos que se encuentran activos, 875 que se han recuperado (este sábado se sumaron cuatro altas médicas) y 22 que han fallecido. Además, reúne 12 análisis pendientes de resultado. Por sus características, no sorprende que Exaltación sea el municipio de la región con menor cantidad de infectados y atraviesa una semana en la que está promediando 4,5 contagios confirmados por día. Por su parte, la Municipalidad de Zárate informó ayer 16 nuevos positivos de coronavirus, 11 altas médicas y 45 nuevos casos sospechosos. De esta manera, la vecina ciudad acumula 3.356 contagios totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 348 se encuentran activos, 2.897 se han recuperado y 111 han fallecido. Además, Zárate cuenta con 226 análisis pendientes de resultado. En tanto, la Mesa Local de Emergencia Sanitaria de Escobar conformó este sábado 27 nuevos positivos, 26 altas médicas y 2 decesos. Con estos números, el cuadro de situación de municipio presenta 9.177 casos totales: 1.302 que se encuentran activos, 7.642 que se han recuperado y 233 que han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 52 nuevos contagios, 42 altas médicas y una muerte. De esta manera, el distrito llegó a 12.808 casos totales de coronavirus desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 976 se encuentran activos, 11.564 se han recuperado y 268 han fallecido. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó este sábado 8 nuevos positivos de Coronavirus y 53 altas médicas. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/9zhto51TOk — Daniel Trila (@dantrila) November 21, 2020

Coronavirus:

Campana se acerca al 90% de casos recuperados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar