CAUSA DE MUERTE El banquero Jorge Brito murió a causa de traumatismos al sufrir este viernes un accidente aéreo en Salta y no por ahogamiento, de acuerdo con los informes preliminares de la autopsia. Así lo indicó este sábado el fiscal Gustavo Torres Rubelt. Al ser consultados sobre si la causa del deceso del empresario son los traumatismos que sufrió al estrellarse el helicóptero que tripulaba y caer en el lecho de un río cercano al dique Cabra Corrales expresó: "Si. En ningún momento me hablaron de ahogamiento". DISCURSO AL G20 El presidente Alberto Fernández aseguró ayer en la cumbre de Líderes del G20 que "el mundo transita hacia niveles alarmantes de desigualdad" en cada uno de los países y a nivel "global entre países que viven realidades diferentes". "La pandemia dejó en evidencia esa desigualdad, a la que debemos atacar para vivir en un mundo más equilibrado", enfatizó al intervenir en la reunión anual del G20 que se lleva a cabo de forma virtual este fin de semana, bajo el lema "Hacer realidad las oportunidades del siglo XXI para todos" y con la presidencia de Arabia Saudita. NUEVOS UNIFORMADOS El Ejército deberá incorporar un 1% de personas travestis, transexuales y transgénero y este sábado se le pidió a los comandantes, directores generales, directores y jefes de elemento que informaran la situación existente con el objeto de realizar un diagnóstico. Esto se produce a partir del decreto N°721/20, que dispuso que en el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8 de la Ley N°24.156, "los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos de personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad". VECINOS INVASORES Un total de 730 especies de plantas y animales se encuentran declaradas por la Argentina como exóticas invasoras, es decir que fueron traídas desde el exterior y tienen facilidad para reproducirse y quitarle espacio a la flora y fauna autóctona. Al no contar con depredadores naturales en el país y traer enfermedades a las que la biodiversidad local no está acostumbrada, las especies exóticas invasoras ocasionan un profundo daño a la naturaleza: la situación se replica en todo el mundo y especies argentinas, como las cotorras (Myiopsitta monachus), se han convertido en dramas ambientales en otros países. Uno de los casos más reconocidos es el de los castores (Castor canadensis), que fueron introducidos en 1946 en Tierra del Fuego y actualmente ponen en riesgo a los bosques de lengas con la construcción de sus tradicionales diques: el objetivo era propiciar a la industria peletera, pero los pequeños animales dientudos terminaron generando una profunda degradación ambiental en la Patagonia. CONGRESO EN LLAMAS Cientos de manifestantes enardecidos entraron por la fuerza este sábado el Congreso de Guatemala y lo prendieron fuego y causaron destrozos durante unos 15 minutos hasta que fueron desalojados. "Manifestantes irrumpen en el Congreso guatemalteco, en medio de protestas por la aprobación -opaca y en la madrugada- del presupuesto 2021, que recorta fondos a educación, salud, DDHH, y que endeuda más al país. Decir que Guatemala tiene el % más alto de pobreza de Latinoamérica", trascendió El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, pidió al presidente que renuncien juntos por "el bien del país", tras aprobarse en el Congreso el presupuesto 2021, el más grande en la historia, que genera endeudamiento y rechazo entre los guatemaltecos.



Breves: Noticias de Actualidad

22 de Noviembre de 2020

