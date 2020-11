Efemérides del día de la fecha, 22 de noviembre

DÍA NACIONAL DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA Instituido mediante la Ley Nº 26.320 en el año 2007, en este día se conmemora la promulgación del Decreto Nº 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios en el año 1949. El mismo provocó que el acceso a la educación superior dejara de ser un privilegio para convertirse en un derecho: "el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legitima vocación."Así, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente pasando de 66.212 alumnos en el año 1945 a 138.317 en el año 1955. FALLECE PERITO MORENO Francisco Pascasio Moreno nació el 31 de mayo del año 1852 en Buenos Aires. Interesado en la paleontología desde temprana edad, a los 12 años inauguró el rudimentario "Museo Moreno", en el cual expuso su colección de fósiles. Tres años después, Germán Burmeister, director del Museo Público, le propuso exponer algunos especímenes en dicho museo a la vez bautizó la mandíbula de un fósil desconocido "DasypusMoreni" en su honor. Tras el fallecimiento de su madre, se mudó a Chascomús donde continuó estudiando y recolectando fósiles. En el año 1873 realizó su primer viaje a la Patagonia, allí encontró una gran cantidad de cráneos, piedras talladas, puntas de lanza y flechas que lo inspiraron a realizar estudios antropológicos que fueron aclamados en Europa. Al tanto de las investigaciones de Moreno, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Dr. Carlos Tejedor, le encargó la tarea de investigar los alrededores de bahía Santa Cruz, lugar pretendido por los chilenos, con la misión de asegurar la soberanía nacional y contribuir con sus aportes a la ciencia. Fruto de sus extensos y detallados trabajos Moreno fue un hombre clave para establecer las fronteras entre nuestro país y Chile que en el año 1881, luego de décadas de litigio y tensión, firmaron El Tratado de Límites de 1881, documento en el cual el país obtuvo 42.000 kilómetros cuadrados. Debido a su notable labor el gobierno le regaló 24 leguas de tierra que en el año 1903 donó para que se creara un parque nacional que actualmente es el Parque Nacional Nahuel Huapi. Por otra parte, los fósiles y objetos antiguos que recolectó a lo largo de los años fueron donados a la Provincia de Buenos Aires que los utilizó como base para erigir el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Falleció en el año 1919 en Buenos Aires. SE LANZA "GIRL ON FIRE" Un día como hoy en el año 2012, Alicia Keys lanzaba su quinto álbum "Girlonfire." Producido por la cantante estadounidense junto a SalaamRemi y SwizzBeatz, el disco representó el retorno de Keys a los escenarios: "esta soy yo entrando en mi completa feminidad, mi viaje para volverme valiente" expresó la artista sobre el mismo. Entre las canciones se encuentran "Brand new me", "Tears always win", "Fire we make" y "New day".





Efemérides del día de la fecha, 22 de noviembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar