Hoy Le Toca A... La "Con" Fusión

La "Con" fusión de Fox Sports con ESPN Vs TyC Sports, realmente es ahora una gran ensalada rusa (no la vacuna!). El Chavo Fuchs, Daniel Arcuchi, el Profe Pellegrini, Mariano Closs, Miguel Simón, Dantino, Niembro que se mezcla en publicidades con Quique Wolff, Jorge Barril se cruza en el aire con Sebastián "Pollo" Vignolo y el inefable Ruggeri. Del otro lado en TyC Sport: Diego Díaz, Martin Souto, Tony Serpa., Atilio Costa Febre, Leonardo Farinella, Esteban Edul, Horacio Pagani, Recondo, Agustín Fantasía, Aguilera "Tato#, Rodolfo De Paoli, Fabri Alejandro, Tony Arrighi, Bárbara Vitantonio, Ángela Lerena, Luciana Rubinska. En el debate entre Sebastián Domínguez, Bignolo, el negro Bulos y Ruggeri quien siempre da explicaciones como si fuera el dueño de la verdad. Precisamente por la falta intencionada (a mi entender) de Carlitos Tevez sobre el jugador de Talleres Pochettino cuando transcurría algo mas de2´ estando ya la pelota a casi 4 m de distancia. Ruggeri, Domínguez y el "Pollo" Vignollo trataban de amparar injustificadamente con disimiles argumentos al jugador boquense, Bulos se inclinaba por la neutralidad, su panquequismo se fue a barajas vs los argumentos brindados por el Sr. Leonardo Astrada en la conversación. Hoy gracias a Internet se puede verificar algunas de las "intervenciones" de Carlitos Tevez, por ejemplo: Man City 0 Man UTD 0 -al jugador Nº 21 -45´ Violento foul. TJOJ 3 SHFLD 0 -al rival camiseta 20 -90´ violento foul. SELEC ARG 0 ECUADOR 2 -47´ 2º tiempo violento foul. SELECC ARG PARAGUAY al jugador nº 2 violento foul. (Coco Basile DT). BOCA-DEP CALI al jugador nº 9 (Santos) violento foul. BOCA 0 RIVER 1 36´22 2º tiempo violento foul. SAN LORENZO 0 BOCA 1 27´ 2º tiempo al uruguayo "Cachila" Arias pisó en violento foul. BOCA HURACAN al jugador Garipe 12´18 2º tiempo violento foul. BOCA 1 BELGRANO 0 35´ 1er. Tiempo expulsado por violento foul. BOCA 3 N.O.B. 0 45´ 1er tiempo al arquero Unsain violento foul. BOCA-ARG, JUNIORS 19.9.2015 quebró al jugador Han en violento foul. Al decir de la revista Barcelona: qué bueno que, gracias a Macri, Tevez tenga más experiencia en quebrar colegas que en quebrar empresas. Se despidió el "jefecito" del fútbol profesional, Javier Alejandro Mascherano. Nacido el 8 de junio de 1984 en San Lorenzo Pcia. De Santa Fe, 1,74 m de estatura volante central y/o defensor central, del semillero de River, al seleccionado argentino del año 2003 al 2018 varias veces capitán y el nº 14 del Barcelona español entre otros clubes. "Hoy me cuesta y no quiero faltarle el respeto a nadie". "Gracias" por todo, gran jugador y excelente persona.

