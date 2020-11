Leonardo Calot

¿Qué es la próstata? La próstata es un órgano genital interno masculino cuya función principal está asociada a fertilidad, fabricando parte del líquido seminal que nutre y transporta a los espermatozoides que generan los testículos. ¿Qué es el cáncer de próstata? Cáncer de próstata es la presencia de células malignas en la misma. Es el segundo cáncer más frecuente en hombres. Durante un período prolongado el cáncer de próstata puede no manifestar síntomas y de hacerlo serían similares a otras enfermedades prostáticas benignas (ej. disminución de la potencia del chorro de orina o goteo post micción por agrandamiento de la próstata o inflamación prostática –prostatitis-). ¿Para qué hacer el control prostático? El control prostático en tiempo y forma permite realizar un diagnóstico precoz de cáncer de próstata y tener la posibilidad de un tratamiento curativo. En caso de que el cáncer de próstata presente síntomas propios de cualquier enfermedad oncológica, el diagnóstico sería tardío y podría no estar limitada solamente a la próstata sino también extendida a otros órganos, por lo que el tratamiento ya no sería curativo. ¿Cómo se hace el control prostático? Habitualmente se realiza un estudio de sangre (antígeno prostático específico o psa) y tacto rectal (para evaluar presencia o no de zonas duras en próstata, que indicarían mayor probabilidad de presencia de tumor prostático). El valor de psa normal es menor a 4,00 ng/ml, aunque valores menores no descartan la presencia de cáncer de próstata, así como valores superiores tampoco implican que haya células malignas ya que el psa puede elevarse por otras causas (ej. infección urinaria o prostatitis). ¿Quiénes se deberían hacer el control y con cuánta frecuencia? Según los últimos consensos de la sociedad argentina de urología, el control debe iniciarse a partir de los 50 años y hasta los 75 años inclusive, en forma anual. En personas con antecedentes familiares de cáncer de próstata el rastreo se recomienda desde los 40 años. Es importante aclarar que estos consensos están en continua revisión y pueden modificarse. son guías que los profesionales utilizan para tomar decisiones según los factores de riesgo y características particulares de cada persona. El control anual urológico es de suma importancia para poder asesorarse en relación a los riesgos y beneficios de estos estudios. Dr. Leonardo Calot – Urólogo (MN 126318 - MP 59807) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Noviembre, mes del cáncer de próstata

Por Dr. Leonardo Calot

