"…Lo que puedo decir a modo de prólogo es que yo responderé a aquello que he vivido porque yo al evangelio de Juan lo he vivido en primera persona…" (G.B.)

"Jesús sabe que va a la cruz cuando Judas a la noche lo traiciona. Sabe que el pueblo mañana a la mañana estará en contra de Él. Pero hasta ese momento Jesús sabe que será torturado, puesto frente a Poncio Pilatos, al lado de Barrabas... no sabe y Cristo no sabe… el Padre sabe todo, que elegirán a Barrabas. De hecho permanece allí. Pero no se maravilla porque había previsto las dos cosas.

El hombre Jesús espera que el pueblo grite: "Queremos a Cristo libre" Sino porque María Magdalena como una loca, va a la plaza persona a persona a decirles: "Gritad Cristo!". Entiendes? Si había 10.000 personas, María Magdalena, uno por uno le ha pedido el voto por Cristo. María Magdalena, repito, es la cara de Jesús-mujer. Ustedes piensan que Cristo en la intimidad de la noche en la cama, en la pasión del amor (porque Cristo también era hombre) no la habría dicho "tú sabes que tal vez, yo me convierto en el rey del mundo y el Padre lo restaura"? Ustedes creen que no la había dado una esperanza a esta mujer que da vueltas por la plaza buscando el voto por Cristo, recibiendo golpes, escupidas, bofetadas? "Pero que quieres puta, tu eres una prostituta, vete de aquí". Jesús de Nazaret, compenetrado por el Hijo de Dios Cristo, no le hubiese dicho: "Amor tu sabes que pueden decir Barrabas o me liberaran a mí en lugar de algún otro prisionero en aquel día"?. Entonces aquellos dos tenían una esperanza. Te aseguro que Jesús cuando habla de "mi cuerpo y mi sangre" en la ceremonia dando la comunión está con la esperanza de que El después se convierta en el rey elegido para gobernar el mundo. En cambio el comprende con aquello de "lo que debes hacer hazlo pronto" que el pueblo elegirá a Barrabas. Por lo que casi me da pena Judas que tiene que moverse para traicionarlo, pobre.

Está diseñado que lo debe traicionar. Siempre digo que si Judas le hubiese pedido perdón, lo habría perdonado Cristo, absolutamente. Habría roto toda la escritura porque Cristo puede hacer cualquier cosa, es Dios. Entonces hubiese roto toda la escritura que profetizaba que Judas se hubiese suicidado, que se convertiría en la estirpe del mal. Hubiera sido nada menos que otro Pedro que traiciono y fue perdonado.

Tal vez hubiese puesto sobre su espalda la iglesia de Judas, racional, intelectual, la más política… pero siempre una iglesia de Cristo. En su lugar, ahorcándose ha ido a parar en manos del demonio. Dicho esto, Cristo comprende que El será condenado a la crucifixión, entonces prevé su muerte, resurrección, aparición... pero El siendo el verbo de Cristo les dice a los apóstoles las dos cosas. Porque El cada tanto disparaba al vacío: "Y entonces el Hijo del hombre será arrestado, encarcelado, torturado, asesinado y resucitara", después luego decía "y entonces el Hijo del hombre...". Era una contradicción en términos Cristo. Se contradecía con sigo mismo porque tenía la doble personalidad. "Yo me voy y no me verán más… pero estaré con ustedes al final de los tiempos", luego "no los dejare, retornare en medio de ustedes". Pero entonces te vas y no te veremos más? o retornara en medio a nosotros?... "ponte de acuerdo contigo mismo!". Pero como se iba a poner de acuerdo consigo mismo si había una doble personalidad divina, dentro de aquel cuerpo místico santísimo de Jesucristo. Estaba la personalidad de Dios, de Cristo que hablaba y la personalidad del Hijo del hombre. Entonces nosotros en la iglesia evangélica de Juan debemos entender el misticismo, la teología de esta doble interpretación.

Estaba Jesús de Nazaret que esperaba convertirse en rey de la Tierra, he instaurase el reino y estaba el Cristo que sabía todo y sabia como terminaría. Pero Cristo no ha dejado a Jesús castrado impedido de amar espiritualmente y adorar a otro ser como El, que lo representaba. Porque Cristo es andrógeno entonces no podía estar solo Jesús sobre la Tierra tenía que estar la parte femenina que era María Magdalena. Si los iniciados de Juan no comprenden esto… dispárense: Cristo no era Cristo-Jesús de Nazaret y basta, Cristo era Jesús de Nazaret y María Magdalena. Estaba en ambos, prevalecía la parte del varón porque esta era la misión. Así como tampoco debían procrear porque no había ninguna razón en aquel momento de hacerlo.

No tenían necesidad de dejar una estirpe física como lo relatan los templarios y todas las boberías. No tenía necesidad María Magdalena de concebir al hijo de Jesús. Porque Jesús siendo Cristo a los hijos los ha concebido en astral, ha dejado la genética GNA en todos nosotros. Todos nosotros somos hijos de Cristo y de María Magdalena sin necesidad de tener sangre real. Lo tenemos porque hemos dicho que si a su llamada: "Si alguno responde a mi llamada tendrá la vida eterna". "Si alguno" ha dicho. No "mis hijos a través de María Magdalena en Francia, Alemania, EEUU". "Alguno" es incluso el último de la carroza que vive en el Burundi, en Mozambique y lleva la genética de Cristo. Entonces no sabía Jesús, pero si Cristo. Jesús de Nazaret no sabía cómo terminaría pero toma conciencia totalmente cuando dice: "Ve a hacer lo que debes" a Judas. Y entonces comprende que será crucificado y que el pueblo lo traicionara. Mira Flavio que entre el pueblo había gente que había sido curada de ceguera, parapléjicos… y han gritado crucifíquenlo". Discúlpenme, yo soy un provocador: se han comportado como hijos de puta. No tiene perdón aquel pueblo que viene de ser sanado por el Hijo de Dios y que después grita crucifíquenlo. Para mi debe ser aniquilado, no pueden hacer una cosa así. Puedo entenderlo del que no lo veía o tenía dudas, pero no que tú me sanas, me conviertes me sanas y luego gritas crucifíquenlo. Tú no mereces nada: la muerte. Por esto a Juan el Bautista lo han hecho desaparecer. Porque Juan Bautista hubiese exterminado aquel pueblo que había traicionado. No hubiera dejado vivo a ninguno con todos los zelotes que tenía a disposición. No esperaban otra cosa que Juan diese la orden para hacer la revolución armada.

Entonces si él les hubiese dicho asesinen a todos los que estuvieron en la plaza, que han gritado crucifíquenlo, los hubiesen asesinados a todos justamente. Pero el Señor es el rey y le ha dicho a Herodes "córtale la cabeza que es mejor, este rompe mis planes". Juan que cuando "pasea" provoca calor (incomoda) y la gente comienza a abrir las puertas y ventanas. Incluso esto es Juan. Juan es terrible. Es aquello consolador, amador, estigmas… hay también un otro Juan... Exterminador…"

Continúa el próximo domingo.

Ingresá a:

Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo, viernes 21 hs

Youtube: La Voz del Águila

Radio amplitud AM660 viernes 15 hs

Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar