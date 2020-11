La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/nov/2020 Dengue







Es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue y transmitida por las hembras del mosquito Aedes aegypti. El dengue se transmite cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona con dengue y luego pica a otras personas. ¿Cómo se transmite? La transmisión se produce a través de la picadura de las hembras de mosquitos Aedes aegypti infectados, nunca de persona a persona. Después de un periodo de incubación del virus en el mosquito que dura entre 4 y 10 días, éste puede transmitirlo durante toda la vida. El mosquito Aedes aegypti vive en hábitats urbanos, se reproduce principalmente en recipientes artificiales y se alimenta durante el día. Por eso, las picaduras aumentan en la mañana y el atardecer, en el que pica a más de una persona. Aunque no sucede con frecuencia, las mujeres embarazadas también pueden transmitir el dengue a su bebé durante el embarazo. ¿Cómo se detecta? Una persona con dengue presenta fiebre elevada (40 °C), acompañado por dos de los siguientes síntomas: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos, sangrado de nariz y encías, agrandamiento de ganglios linfáticos o erupción en la piel. ¿Cómo se trata? No existe un tratamiento específico para el dengue. Si se presentan síntomas de dengue, es importante acercarse a un centro de salud, no automedicarse con aspirinas ni ibuprofeno y mantener el volumen de los líquidos corporales. La única forma de prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores: - Limpiar y secar recipientes que contengan agua estancada. - Remover el agua de canaletas y renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada tres días. - Desechar objetos que estén al aire libre y en los que se pueda acumular agua de lluvia (latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.). - Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso (baldes, frascos, tachos, cacharros y macetas, entre otros.). - Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua (tanques, barriles o toneles). - Evitar los pastizales altos. - Destapar los desagües de lluvia de los techos. - Rociar insecticidas en base a permetrina en el interior de las casas - Colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. - Usar repelente en la piel expuesta. - Ponerse ropa (preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo el cuerpo. Fuente: https://www.huesped.org.ar/



