El Sabalero le ganó 2-0 a Defensa y Justicia y se vio beneficiado por el empate entre Independiente y Central Córdoba. En tanto, Vélez venció a Huracán. Hoy juega San Lorenzo. Después que Atlético Tucumán lo consiguiera el jueves al vencer 2-0 como local a Racing, ayer fue Colón de Santa Fe el que aseguró su boleto a la Fase Campeonato de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino. Por la cuarta fecha de la Zona 2, el Sabalero superó 2-0 como local a Defensa y Justicia y luego se vio beneficiado por el empate 0-0 entre Independiente y Central Córdoba de Santiago del Estero que cerró la jornada del sábado. Con estos resultados, Colón suma 10 puntos; Independiente, acumula 6; y tanto Central Córdoba como Defensa y Justicia cosecharon 2 unidades. En tanto, en el otro partido disputado ayer, Vélez consiguió un triunfo muy importante al derrotar 2-1 a Huracán en Parque Patricios con goles de Lucas Janson y Cristian Tarragona (Nelson Briasco marcó el transitorio 1-1). Con esta victoria, el conjunto de Liniers tomó el liderazgo de la Zona 6 con 8 unidades, una más que Huracán. Luego aparece Gimnasia de La Plata (4), que hoy visita a Patronato (0). Así, hasta el momento, esta cuarta fecha entregó los siguientes resultados: Atlético Tucumán 2-0 Racing Club, Arsenal 2-3 Unión de Santa Fe, Boca Juniors 1-2 Lanús, Banfield 0-2 River Plate, Colón 2-0 Defensa y Justicia, Huracán 1-2 Vélez Sarsfield e Independiente 0-0 Central Córdoba. La programación de esta jornada de la Copa de la Liga Profesional continuará este domingo con otros tres encuentros: Estudiantes de La Plata vs Aldosivi de Mar del Plata (17.10), Patronato vs Gimnasia (19.20) y San Lorenzo vs Argentinos Juniors (21.30). Y se cerrará mañana lunes con Godoy Cruz vs Rosario Central (19.00) y Newells vs Talleres (21.15).

INDEPENDIENTE NO PUDO MARCAR DIFERENCIAS ANTE CENTRAL CÓRDOBA AYER EN AVELLANEDA. EL MIÉRCOLES JUGARÁ POR COPA SUDAMERICANA ANTE FÉNIX DE URUGUAY. SEMANA DE COPA Este martes comenzarán los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América y dos equipos argentinos saldrán a la cancha. Por un lado, River Plate enfrentará a Athletico Paranaense como visitante desde las 19.15 (ESPN) y, por el otro, Racing Club recibirá a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda (21.30, ESPN). El otro encuentro de la jornada de este martes será Liga de Quito vs Santos de Brasil (19.15, Fox Sports). En tanto, el miércoles será el turno de Boca Juniors, que visitará a Inter de Porto Alegre (21.30, ESPN). Esa noche también jugarán Independiente del Valle vs Nacional de Uruguay, Libertad de Paraguay vs Jorge Wilstermann de Bolivia y Delfín de Ecuador vs Palmeiras. Mientras que para el jueves quedará el duelo Guaraní de Paraguay vs Gremio de Porto Alegre. También la Copa Sudamericana pondrá en marcha sus Octavos de Final esta semana, con la participación de cinco equipos argentinos. El martes, Unión de Santa Fe visitará a Bahía de Brasil (19.15, ESPN), mientras Vélez Sarsfield será local ante Deportivo Cali (21.30, ESPN). Luego, el miércoles será el turno de Independiente, que visitará a Fénix en Uruguay; y de Lanús, que deberá presentarse en la altura de La Paz para medirse con Bolívar. Finalmente, el jueves, Defensa y Justicia recibirá a Vasco da Gama.

Copa de la Liga:

Colón, el segundo clasificado a la Fase Campeonato

