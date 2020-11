GOL Y PREOCUPACIÓN

Después de ser figura en la Selección Argentina en los últimos dos encuentros de las Eliminatorias para Qatar 2022, Nicolás González estiró su momento goleador en Sttutgar de Alemania: a los 18 minutos marcó el primer gol de su equipo, que terminó 3-3 contra Hoffenheim. Sin embargo, 13 minutos después sufrió un esguince de rodilla y se retiró lesionado, a la espera de los estudios que determinen la gravedad de su lesión.

El líder de la Bundesliga es Bayern Munich, que igualó 1-1 con Werder Bremen. Por ello se le acercaron a un punto tanto Borussia Dortmund (5-2 a Hertha Berlin con cuatro goles de Haaland) con Bayern Leverkusen (le ganó 2-1 a A. Bielefeld con Lucas Alario como titular).

GOL Y LIDERAZGO

El otro jugador que brilló en las últimas presentaciones de la Selección fue Giovani Lo Celso, quien ayer selló el 2-0 de Tottenham frente a Manchester City. De esta manera, el equipo que dirige Jose Mourinho llegó a la cima de la Premier League con 20 unidades. Por su parte, el conjunto de Pep Guardiola cayó al 11º puesto. En otros resultados de ayer, Chelsea le ganó 2-0 a Newcastle; Brighton superó 2-1 a Aston Villa; y Manchester United, 1-0 a West Bromwich.

La 9ª fecha la Premier League continuará hoy con cuatro encuentros: Fullham vs Everton, Sheffield United vs West Ham, Leeds United vs Arsenal (13.30, ESPN) y Liverpool vs Leicester City (16.15, ESPN). Mañana jugarán: Burnley vs Crystal Palace y Wolverhampton vs Southampton.

FESTEJÓ EL CHOLO

Por la 10ª fecha de La Liga de España, Atlético Madrid venció ayer 1-0 como local a Barcelona, luego que Yannick Carrasco aprovechara de contra una salida lejana y a destiempo de Ter Stegen. Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Simeone sigue invicto y llegó a lo más alto de la tabla con 20 puntos en ocho presentaciones (tiene dos partidos pendientes). La jornada de ayer se completó con la victoria de Sevilla 4-2 sobre Celta de Vigo (debutó Eduardo Coudet como DT) y los empates Villarreal 1-1 Real Madrid y Levante 1-1 Elche. Hoy juegan: Eibar vs Getafe, Cadiz vs Real Sociedad, Granada vs Valladolid y Alavés vs Valencia. Mañana cierran Athletic Bilbao vs Betis.

GOL DEL TUCU

Además de González y Lo Celso, otro convocado por Lionel Scaloni gritó ayer: Joaquín Correa marcó el segundo tanto de la victoria de Lazio, que superó 2-0 a Crotone en el inicio de la octava fecha de la Serie A. Este sábado, además, Juventus le ganó 2-0 a Cagliari con doblete de Cristiano Ronaldo, mientras Atalanta igualó 0-0 con Spezia como visitante. La programación de la jornada se cerrará hoy siete encuentros: Fiorentina vs Benevento, Inter vs Torino, Roma vs Parma, Sampdoria vs Bologna, Hellas Verona vs Sassuolo, Udinese vs Genoa y Napoli vs Milan, líder del campeonato con 17 puntos.

CRISTALDO, POSITIVO

El entrenador Sebastián Beccacece sumó una nueva baja para el duelo que Racing afrontará frente a Flamengo por los Octavos de Final de la Copa Libertadores: Jonatan Cristaldo dio positivo de coronavirus y aunque se encuentra asintomática, no podrá estar el martes en el Cilindro de Avellaneda. Otros ausentes que tendrá el DT son los lesionados Marcelo Díaz, Lorenzo Melgarejo, Augusto Solari y Darío Cvitanich.