Rincón Tuerca

ALMA: La categoria desarrolla en el dia de mañana una nueva presentación del campeonato en el autódromo de La PLata donde llevarán adelante dos fechas del presente torneo. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. BUZO: Ya estaba casi todo terminado en el equipo con listas para arrancar en las Picadas y en realidad solo faltaba el buzo que en estos dias llegó a las manos de Fernando Moreno que lo venía esperando antes del inicio de las picada. PRESUPUESTO: El tema del presupuesto volvió a ser el disparador para que el piloto de Alma no este en las carreras de mañana si bien el auto estaba casi listo como poder ser parte de esta competencia. CORRER: Viene de correr en la categoria de Karting Iame donde Matias Milla fue parte de la Clase Seniors donde en la primera final quedó octavo y en la segunda de las carreras llegó en el puesto sexto con el equipo de Rossi Kart. MOTOS: Las competencias de motociclismo fueron autorizadas en nuestro país que se habilitó el 12 de noviembre a nivel nacional siendo una de las ultimas ramas del deporte en lograr la luz verde para su arranque. POZOS: El TC Bonaerense finalmente comenzó su campeonato en el autódromo de Dolores con la presencia de un buen parque de autos para todas sus clases en un trazado que mostró falencias notables en su circuito con pozos en el piso muy complicado para los pilotos que lo transitaron. RETORNO: En esta propuesta del TC Bonaerense participó el piloto local Juan Pablo Galliano a borde de una cupecita Chevrolet en la Clase "A" que en su retorno después de dos años con un resultado que lo puso entre los diez de la final como para demostrar que Juampi no se olvidó de nada. COCINAR: Ante la imposibilidad de poder ingresar al autódromo por la pandemia mamá Laura solo pudo verla por televisión en su hogar donde acusan que se olvidó hasta de cocinar ese domingo por seguir la televización de la competencia. Mirá vos! TC PICK-IP: En el autódromo platense la categoria lleva adelante su espectáculo este fin de semana por otras fechas del campamento arrancando desde las 10 hs, televisa desde las 11 hs la TV Publica. PARTE: Todo venia encaminado para arrancar este año en la Clase Dos de Alma con el Fiat Uno que posee Leandro Cracco y de hecho se trabajó para este retorno con la atención de Mariano Novoa en el chasis y el motor que hizo Lopez pero no sera parte en la carrera. REUNION: En realidad el piloto zarateño tras realizar una reunión con su equipo decidieron que se trabaja para el año próximo y se evaluó que se viene el cambio de categoria dado que se sumaron al Turismo Pista a la Clase Uno tras ya haber realizado los primeros trámites. TERMINAR: El pájaro Suarez viene de correr en la categoria Pako en la Clase KF+40 donde en la primera carrera terminó octavo y luego en la segunda de las competencias terminaron tercero alcanzando un podio que dejó muy contento a "Chiche" y a Carmen. UBICADO: El TC Pista viene de correr en el autódromo Juan y Oscar Galvez el pasado fin de semana donde Sebastian Abella quedó ubicado en el puesto décimo séptimo con la Dodge. TURISMO ZONAL PISTA: La categoria está arrancando su certámen este fin de semana en el autódromo de La Plata con sus dos clases y su limitado parque de autos arrancando desde las 9 hs. CONFIRMAR: Sebastian Signore el representante local confirmó que estará todo el campeonato en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista con su Renault Clio que atienden Juan Cruz Talamana y Dante Tamburrini. PODIOS: La categoria Iame de karting se presentó en el kartódromo argentino y en la clase Mini Cadete participaron los hermanos Bautista y Santino que en las dos finales en un buen fin de semana nunca se bajaron del podio como para mostrar una vez mas el potencial de los pibes campanenses. EXPOSICION: Dio comienzo la exposición de autos en escala en el edificio 6 de julio hasta el próximo 4 de diciembre autorizado y avalado por el municipio local cuna del primer automóvil argentino para visitar en horas de la tarde. SUSPENDER: Debido al incremento de los contagios en la ciudad de Castelli los dirigentes del Rally Mar y Sierra se tomó la determinación de suspender esta propuesta en este fin de semana y no hay una decisión de cara al futuro. QUEDAR: El Turismo 4000 Argentino viene de correr en el autódromo Roberto Mouras de La Plata el pasado fin de semana donde el zarateño Juan Carlos Bava llegó quinto en la primera final para quedar igual en la segunda de las carreras con el Ford que atiende el equipo de Jose C. Paz de los hermanos Caggiano y la motorización a cargo de Matias Guillen. EVALUAR: Ante la imposibilidad de correr en su categoria de karting por no arrancar el campeonato se está evaluando tomar la desición de buscar otros horizontes de acá hasta al menos cierre el año. TURISMO PISTA: La categoria llega nuevamente al autódromo Oscar y Juan Galvez durante este fin de semana con sus tres clases y otro buen parque de autos utilizando el circuito número 8 donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. RALLY: Todo está encaminado para la semana del Rally Nacional que corre en Balcarce estará presente la señorita Virginia Emma la piloto local con su Ford Fiesta en la categoria Rally Federal que en orden conjunta lo hace con el nacional. HABILITADO: El circuito "Al Limite" en Zárate tiene su escenario habilitado para el mundo de las dos ruedas donde los pilotos del Motocross pueden visitarlos todos los sábados y domingos para solamente probar que es la autorización que poseen del municipio del lugar. CONTENTOS: Los pilotos de nuestra zona están muy contentos que dicho circuito este al menos con la posibilidad de poder ir a probar con sus motos. ROTAX: La categoria de karting están desarrollando este fin de semana otra propuesta con todas sus clases donde desde las 9.30 hs arrancan en el kartódromo argentino que estarán presente los hermanos Panetta de Campana y Gabriel De Lucca de Zárate. FE: Los hermanos Falivene confrman que la idea es hacer todo el campeonato de la categoria Pako donde arrancaron y su bien van a ir manejando el tema de presupuestos creen que llegaran bien para este empredimiento. Los representantes de Zárate se tienen mucha fe para pelear el campeonato. PREPARADO: Mauro Santucho tiene en su taller todo preparado para cuando se puede conmenzar con la categoria Kart Plus y sus pilotos también aguarda ese momento como mas allá de probar esperan el arranque del campeonato que se nuclea con muchos pilotos de nuestra zona. CAMPEON: Nuevo campeonato de turismo a nivel mundial para el cordobés Jose Lopez que de esta manera alcanzó el cuarto título que vuelve a cerrar otra muy buena temporada. TIEMPO: Ante la suspensión de la competencia del Rally Mar y Sierra los hermanos Emma dejan este tiempo ara continuar con los autos que si bien viene muy adelantados los trabajos aseguran que en los detalles llevan mas tiempo. TRABAJOS: El autódromo de Baradero ya tiene trabajos importantes para comenzar en pensar en algún momento estar en el calendario del automovilismo zonal básicamente penando en el próximo campeonato. Bienvenido! TITULO: Como se vino mostrando durante todo el año finalmente Levis Hamilton obtuvo el séptimo título de campeón del mundo en la Formula Uno alcanzando de esta manera la misma cantidad de titulos del alemán Schumacher. CONFORME: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de los pilotos asociados del karting del Oeste se mostraron conformes tras su primera presentación del año con el parque de máquinas que presentaron. TIEMPOS: Los tiempos fueron saliendo con el transitar de girar y de repente en pocas vueltas en el kartódromo de Zárate salieron los tiempos de punta en ese karting donde al bajarse y sacarse el casco se trataba de Cintya Bertozzi que fue para concretar esa pasión que tiene en este deporte. PUESTO: El Turismo Carretera Regional se presentó en el autódromo de La Plata el pasado fin de semana en la Clase GTB el representante de Lima Yamil Bottani se ubicó en el puesto tercero en la final en otro buen trabajo. TURISMO NACIONAL: En el autódromo platense la categoria realizada otra carrera del campeonato con sus dos clases durante este fin de semana televisa desde las 11 hs la TV Publica.

