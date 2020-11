Breves: Deportivas

PUMAS RESILENTES Después del histórico e inédito triunfo ante Nueva Zelanda, el Seleccionado Argentino de Rugby rescató un valioso empate 15-15 frente a Australia en la segunda presentación en el Personal Tri Nations. En un partido en el que prácticamente no dispusieron de la pelota, sintieron el cansancio y llegaron a estar 9 puntos abajo en el marcador en el complemento, Los Pumas se revitalizaron con los cambios (fueron clave los ingresos de Facundo Isa, Mayco Vivas y Santiago Medrano) y en la parte final del juego lograron forzar las infracciones necesarias para que el certero pie de Nicolás Sánchez volviera a sobresalir y a ser factor determinante Incluso, en la última jugada del encuentro, Argentina estuvo a centímetros de quedarse con la victoria tras una patada al fondo de Pablo Matera que casi capitaliza Santiago Cordero. Con este resultado, All Blacks, Wallabies y Los Pumas suman 6 puntos cada uno. El certamen se completará en los próximos dos sábados: el 28, los dirigidos por Mario Ledesma se medirán con Nueva Zelanda y luego, el 5 de diciembre, volverán a jugar con Australia por la última fecha. SE DESPIDE CAMPAZZO Este domingo, frente al Manresa por la Liga ACB de España, Facundo Campazzo disputará su último partido con el Real Madrid. Luego partirá rumbo a Denver para sumarse a los Nuggets, equipo de la NBA con el que firmará un contrato garantido por dos años. El cordobés, quien ha ganado 11 títulos con el conjunto Merengue, se convertirá en el 13er argentino en jugar en la mejor liga de básquet del mundo. PRONTO REGRESO Después de cancelarse el formato "burbuja" en que inició la temporada, por la cantidad de casos positivos detectados, la Liga Nacional de Básquet volvería a la competencia en la primera semana de diciembre bajo "una nueva modalidad" y con controles más estrictos. Antes, el viernes 27 y el lunes 30, la Selección Argentina enfrentará en Obras Sanitarias a Colombia y Chile por la primera ventana clasificatoria a la AmeriCup 2022. NADAL NO PUEDE En su 10ª participación, el español Rafael Nadal no pudo saldar su deuda pendiente el Torneo de Maestros, certamen que nunca ha podido ganar en su exitosa carrera. Ayer cayó en semifinales frente a Daniil Medvedev, quien los superó por 3-6, 7-6 y 6-3. El rival del ruso en la definición del actual ATP Finals será el austríaco Dominic Thiem, que le ganó 7-5, 6-7 y 7-6 al serbio Novak Djokovic en la otra semifinal. El partido por el título se jugará desde las 11.00 (hora argentina) en el O2 Arena de Londres. ZEBALLOS ELIMINADO El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers (quien jugó con una lesión en su hombro) quedaron eliminados en el certamen de Dobles del ATP Finals al caer por 6-3 y 6-4 ante el holandés Wesley Koolhof y el croata Nikola Mektic, quienes jugará por el título contra el francés Edouard Roger-Vasselin y el austríaco Jurgen Melzer. CERÚNDOLO FINALISTA El argentino Francisco Cerúndolo, quien este año logró meterse entre los mejores 200 del ranking mundial, venció ayer por 6-2 y 6-1 al español Roberto Carballes Baena y, de esa manera, accedió a la final del Challenger de Guayaquil, donde definirá el título frente al eslovaco Andrej Martín.



22 de Noviembre de 2020

