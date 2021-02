» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/nov/2020 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Campana superó las 100 muertes en pandemia







El lunes se confirmó el fallecimiento de otros dos pacientes que habían contraído coronavirus y, así, ahora son 101 las víctimas fatales en nuestra ciudad. En cuanto a los contagios, sólo se informaron siete nuevos positivos en los últimos tres días. La Secretaría de Salud municipal confirmó este lunes la muerte de otros dos pacientes que habían contraído coronavirus y, de esta manera, Campana superó las 100 víctimas fatales en esta pandemia. Los decesos correspondieron a una mujer de 72 años, que se encontraba internada en el Hospital San José, y a un hombre de 73 años, que era atendido en un centro médico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De esta manera, nuestra ciudad acumula 15 fallecidos durante noviembre y llegó a 101 desde que comenzó la pandemia. En tanto, la tasa de letalidad en Campana quedó en 2,65%. En cuanto a la evolución de los contagios, solo se informaron siete nuevos positivos entre el domingo y el martes. Como suele ocurrir los fines de semana, con el agregado de un feriado en esta oportunidad, los casos suelen descender: no se notificó ninguno el domingo; el lunes, solamente uno; y ayer martes, apenas seis. De esta manera, siempre de acuerdo a lo señalado por la Secretaría de Salud municipal, Campana sumó siete positivos en los últimos tres días y ahora acumula 3.818 casos totales desde que comenzó la pandemia. Esto generó también una fuerte caída en el promedio de casos en las últimas siete jornadas: ayer, ese índice quedó en 8,4, un valor que no se registraba desde principios de agosto. En tanto, la media mensual de noviembre cayó a 13,6. Sin embargo, a pesar de no haberse reportado contagios el domingo, la última semana (del lunes 16 al domingo 22) no llegó a ser la de menor cantidad de casos acumulados de noviembre: totalizó 93, cuatro menos que los informados entre el lunes 2 y el domingo 8. Finalmente, ayer martes se informaron 40 nuevas altas médicas, por lo que los casos activos continúan en descenso: ahora son 338 los vecinos que cursan la enfermedad. Mientras los recuperados llegaron a 3.379 y representan el 88,5% de los casos totales. En limpio, siguiendo la información de la Secretaría de Salud municipal, el cuadro de situación de Campana quedó ayer con 3.818 casos totales. De esa cifra, 338 se encuentran activos, 3.379 se han recuperado y 101 han fallecido. REPORTE PROVINCIAL En su actualización de las 18:19 de ayer, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 4.066 casos totales. Es decir: 248 más que los indicados por la Secretaría de Salud municipal. Además, el reporte provincial mantuvo la diferencia de dos muertes respecto a lo señalado por el área de Salud local: ayer apuntaba 103 contra las 101 informadas en Campana.

NUESTRA CIUDAD HA REPORTADO TRES DECESOS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ DÍAS. EN LAS PRIMERAS DOS SEMANAS DEL MES SE HABÍAN REGISTRADO DOCE FALLECIMIENTOS.





ZÁRATE REPORTÓ DOS NUEVOS DECESOS También se notificaron nuevos fallecimientos en Escobar y Pilar. La Municipalidad de Zárate confirmó la muerte de dos pacientes que habían contraído coronavirus: el lunes, reveló el fallecimiento de un hombre de 86 años, que se encontraba internado en el Hospital Zonal Virgen del Carmen; y ayer, el de un hombre de 74 años que era atendido en una clínica privada. De esta manera, la vecina ciudad acumula 113 decesos desde que comenzó la pandemia. Además, en las últimas tres jornadas, Zárate informó 19 nuevos positivos de coronavirus y 28 altas médicas. Así, ayer, su cuadro de situación presentaba 3.375 casos totales: 337 que se encuentran activos, 2.925 que se han recuperado y 113 que han fallecido. También comunicó que 242 vecinos que se realizaron el hisopado se encuentran a la espera del resultado. Por su parte, la Municipalidad de Escobar notificó 57 nuevos contagios, 68 altas médicas y 2 decesos entre domingo y martes. De esta manera, su cuadro de situación alcanzó los 9.234 casos totales. De esa cifra, 1.289 se encuentran activos, 7.710 se han recuperado y 235 han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se reportaron apenas cinco nuevos infectados y diez altas médicas en las pasadas 72 horas. Con esos números, los casos activos en el Municipio bajaron del centenar. El vecino distrito presentaba ayer 1.005 casos totales: 98 que se encuentran activos, 885 que se han recuperado y 22 que han fallecido. Además, señaló que aguarda el resultado de 19 análisis tomados a "casos sospechosos". Finalmente, en Pilar se registraron 126 nuevos positivos, 181 altas médicas y 4 decesos entre domingo y martes. Con estas cifras, el cuadro de situación del municipio acumula 12.882 casos totales: 908 se encuentran activos, 11.703 que se han recuperado y 271 que han fallecido. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó este martes 6 nuevos positivos y 40 altas médicas, por lo que el número de casos activos bajó a 338 en Campana. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/PK0hP2bcw7 — Daniel Trila (@dantrila) November 25, 2020

Coronavirus:

Campana superó las 100 muertes en pandemia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar