Cumple 65 años Real Sport Deportes, una tradición en Campana

El histórico comercio de artículos deportivos de Martha Coltelli y Ricardo Sarna cumple 65 años y su titular cuenta las vivencias desde la fundación del comercio que se transformó en un clásico de la ciudad. ¿Quién no compró la tradicional Topper de lona en el comercio de Martha y Ricardo? ¿Quién no ha pasado por la avenida Rocca y se ha puesto a hablar con Don Ricardo Sarna? Real Sport, el histórico comercio local cumple 65 años y su titular, Martha Coltelli nos brinda unas líneas para celebrarlos. Corría el año 1955 y Don Raúl Coltelli adquiere el fondo de comercio de Casa Cordeu, el cual se dedicaba a la venta de calzados y artículos deportivos. Es Martha Coltelli, hija de Don Raúl quien con 18 años se transforma en titular del nuevo emprendimiento cuyo nombre de fantasía es "Real Sport Deportes", en homenaje a la querida calle Real, actualmente Avenida Rocca que por aquellos años era una amplia y vistosa avenida empedrada. Con toda la fuerza de su juventud, Martha se había transformado en titular de un comercio, siempre acompañada por quien sería su esposo, el querido y recordado Ricardo Sarna. Hoy a sus 84 años sigue desde su casa atenta a la actividad comercial que hoy es llevada adelante por sus hijos Fabián y Marina, quienes nos hicieron llegar sus impresiones: "realmente tengo muchas sensaciones encontradas, son 65 años de comercio honestos, siempre en Campana, apostando al desarrollo de nuestra querida ciudad. Durante estos 65 años he visto una vida, un gran recorrido, la calle Real, lugar de grandes acontecimientos y lugar de encuentro de la familia campanense". "Recuerdo los festejos multitudinarios por la obtención de los mundiales de 1978 y 1986, también el multitudinario festejo por el ascenso de Villa Dalmine a la Primera "B" en 1975. Llevo en el corazón el festival a beneficio de los Ex Combatientes de Malvinas realizado en mayo de 1982 y organizado por la "Asociación de amigos de la Calle Real" que presidía mi esposo Ricardo y que convocó a una gran cantidad de vecinos, la Avenida Rocca repleta desde la escalinata de la plaza hasta la estación, donde también estuvo humildemente "Real Sport". "Nosotros somos agente oficial Topper desde 1974 y en esos años se vendía el modelo "Guillermo Vilas", icono del tenis nacional, también tenemos de muestra la raqueta Donnay de madera de 1977 utilizada por el sueco Bjorn Borg, y marcas históricas de industria nacional como Sportlandia o Fulvence". "Creo que lo más importante de Real Sport Deportes es que es un comercio familiar, con mis hijos Fabián y Marina y con mi nieta Selene que es quien administra las redes sociales del comercio. En fin creo que la atención personalizada es muy importante, y Real Sport en sus 65 años siempre fue y será atendido por sus propios dueños, comercializando marcas originales". Martha continúa emocionada comentando: "para Real Sport vos no sos número más, por el contrario sos un amigo, un vecino y una parte fundamental de este legado comercial a quienes quiero agradecerles, como así también quiero agradecerles esta oportunidad que me brinda "La Autentica Defensa", un diario muy querido en nuestra familia. Reafirmamos que no somos una casa deportiva circunstancial en Campana, Real Sport en Avenida Rocca 193 respira Campana, su corazón está en la ciudad, por eso mi mensaje a los queridos vecinos es de esperanza. Agradecemos la lealtad y fidelidad de los clientes y amigos como así también las permanentes muestras de cariño hacia nuestro comercio y familia" concluyó.

Martha Coltelli junto a Ricardo Sarna en la puerta de Real Sport Deportes de la avenida Rocca.







Martha Coltelli y Ricardo Sarna junto al "mítico" póster de Maradona que se encuentra en el salón de ventas de Real Sport.







