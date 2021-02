» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/nov/2020 de La Auténtica Defensa. Vacunación: empezaría en la primera quincena de enero 2021







La primera etapa del operativo alcanzaría a 12 millones de personas. El Gobierno nacional prevé iniciar la vacunación para la prevención del coronavirus en la primera quincena de enero, según anunció el ministro de Salud, Ginés González García, quien también informó que se firmaron contratos para asegurar la provisión del medicamento. El responsable de la cartera sanitaria hizo los anuncios luego de una reunión de altos funcionarios que integran el Comité de Vacunación que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Este organismo trabaja en el diseño de la logística de la distribución y aplicación de las vacunas contra la Covid-19 de las que dispondrá el Gobierno nacional próximamente. En ese sentido, González García indicó que el Gobierno firmó contrato a través del mecanismo internacional Covax por nueve millones de dosis y con Oxford-AstraZeneca por 22 millones, además de los convenios con la rusa Sputnik V y con Pfizer, "que son las primeras que estarían" disponibles, a la vez que destacó que "hay vacunas que son una sola dosis y son una ventaja". El ministro señaló que se estima que la vacunación empezará "en la primera quincena de enero" y que "lo primero será eliminar la mortalidad en los grupos de riesgo y luego extender" la inoculación "a la población para que no se mantengan los contagios y se corte la cadena de transmisión". Señaló que "más de 12 millones de personas son grupos de riesgo y personal estratégico, personas de más de 60 años, docentes, personal de salud, Fuerzas Armadas y de seguridad, que serán vacunados en primera instancia". Y aclaró que quedarán fuera del programa "menores de 18 años" que no tengan comorbilidades "porque no hay recomendación científica" de que deban recibir una dosis. Los primeros en vacunarse, más allá de los trabajadores esenciales y los pacientes de riesgo, serán los mayores de 85 años, luego la franja etaria de 75 a 85 y en tercer lugar los mayores de 60. Pero el mayor desafío es la logística para impulsar lo que el Presidente llamó "la mayor campaña de vacunación de la historia". Tanto la vacuna de Pfizer como la Sputnik V con las que requieren mayor frío para su conservación. La estadounidense deber ser conservada en freezers a 80 grados bajo cero mientras que el desarrollo ruso se debe mantener a 20 grados bajo cero. En ese contexto, el Gobierno ya avanzó con la compra de 20 millones de jeringas descartables para utilizar en la inmunización de la población, según se publicó en el Boletín Oficial el pasado viernes. Para adquirir los insumos el Gobierno destinará la suma de $58.400.000 -es decir, $2,92 cada jeringa- que saldrán de las partidas presupuestarias de la cartera conducida por Ginés González García para los ejercicios 2020 y 2021.



