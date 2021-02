» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/nov/2020 de La Auténtica Defensa. Eliminar la violencia de género visibilizando y otorgando derechos







La erradicación de la violencia y la lucha por la equidad en todos los ámbitos. Las diputadas Gabriela Estévez y Soledad Alonso se explayaron sobre la temática en un conversatorio virtual a cuento del "Día Mundial de la eliminación de la violencia contra la mujer" que se conmemora hoy. La reciente campaña impulsada por la Diputada Nacional por Córdoba, Gabriela Estévez, denominada "Apaguemos el Odio" en las redes sociales, fue uno de los primeros disparadores del conversatorio virtual que compartió ayer por la tarde con la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, en el marco del "Día Mundial de la eliminación de la violencia contra la mujer" que se conmemora hoy 25 de noviembre. En el mes de septiembre, Estévez recibió amenazas a través de las redes sociales por haber denunciado al influencer "El Presto" ante las amenazas de muerte publicadas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Amenazar de muerte a una persona es un delito, no tiene nada que ver con la libertad de expresión", explicó semanas atrás sobre el tema, y ayer durante el conversatorio señaló que el objetivo de fondo es lograr que "los estándares de convivencia se repliquen en el ambiente virtual" a través de una Ley en gestación. En ese mismo sentido, Alonso recordó la reciente adhesión de la Argentina al Convenio 190 de la OIT sobre Violencia en el Trabajo, el cual contempla el acoso y la violencia laboral ejercida desde cualquier medio electrónico. Recorriendo las diferentes formas de violencia posibles que son ejercidas hacia las mujeres y también hacia las disidencias, Estévez mencionó al ´grooming´ que "en el 70% de los casos es ejercido por hombres y que tienen por víctima a niñas". Para dar una idea de la gravedad de este tema en particular, señaló que el daño ejercido en los menores con esta modalidad virtual es equivalente a la de la tortura. "Sin embargo, no siempre el tema es abordado desde la justicia de la manera que corresponde, e incluso hay asociaciones de padres que ejercen presión para invisibilizar el tema y el ‘grooming’ no sea judicializado". Estévez y Alonso también coincidieron en que la mayoría de las temáticas incluidas en la agenda de género y la correspondiente ausencia de derechos relacionados es en sí misma una forma de violencia, como por ejemplo el derecho de poder elegir la gestión menstrual (sobre todo en los sectores más vulnerables), finalizar con el denominado techo de cristal (en términos remunerativos a equivalencia de responsabilidades), la inequidad de representación en diferentes ámbitos de decisión (incluidas la CGT y la Corte Suprema), e incluso el no reconocimiento económico de los quehaceres domésticos y tareas de cuidado en el hogar: "Gracias a las tareas de cuidado y los quehaceres domésticos que realizamos en nuestros hogares, posibilitamos que un integrante de la familia salga a trabajar. Entonces, se tiene que reconocer el impacto que estas tareas tienen en el PBI. Las amas de casa también generan riqueza", señalaron las legisladoras y se comprometieron a trabajar diferentes iniciativas que amplíen derechos tanto en el territorio bonaerense como a nivel nacional, como una manera de eliminar la violencia que subyace en la naturalización de la perspectiva patriarcal de la vida cotidiana y en las organizaciones tanto públicas como privadas.

