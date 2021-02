» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/nov/2020 de La Auténtica Defensa. Olvidados:

Olvidados: Se debe vigilar la educación de las nuevas generaciones y adaptarlas a las nuevas exigencias del mundo moderno. No solo basta con hacerlos estudiar. Si no abrimos la mochila del colegio, o miramos cada tanto la electrónica que manejan nuestros hijos, nunca podremos prever lo que puede estar sucediendo con su Educación. Nunca se sabe quién le puede estar hablando al oído. Teniendo en cuenta que los problemas son varios y se haría muy largo tratarlos todos, se verán solo algunos de los considerados más perjudiciales para el sistema por su alcance demográfico y por las múltiples repercusiones en los demás niveles estudiantiles. -Uno de los problemas de la formación cultural y social, lo tienen la mayoría de los estudiantes en la educación hasta la adolescencia, la cual no les dala preparación indispensable para tener una salida laboral o seguir estudios terciarios. - La distribución inequitativa (desigual) de las oportunidades de acceso, permanencia y enseñanza es el factor más influyente que incide directamente en la eficacia del sistema educativo. - La forma de utilizar los fondos de los recursos financieros en forma burocrática y sin claridad, con intervención indirecta, cuando no directa, de los sindicatos de los educadores, principalmente en la primera y segunda etapa de la formación de niños y adolescentes. Debería considerarse que solo las autoridades educativas son, al ser totalmente responsables de la formación de los educandos, quienes tomen las decisiones de fondo, tales como evaluación periódica, reformas educativas, programas de enseñanza, etc. - Ante la realidad de una educación dinámica vertiginosa, se deben manejar tiempos adecuados a los condicionamientos impuestos por la generalidad de las naciones del mundo. No se pueden aceptar mezquinas posiciones que perjudiquen a quienes son el futuro de la actual sociedad. El sindicalismo surge como una necesidad de los trabajadores, pero no puede manejar su fuente de trabajo. Debe cumplir con lo determinado por las leyes de su formación. - La gran expansión de matrícula que se ha generado, dio lugar a la formación de un sistema ineficiente, llevado a ser incapaz, por circunstancias ajenas a la educación, de cumplir las funciones que corresponden a las expectativas educativas de una sociedad moderna regida por la tecnología. Al decir del refrán "zapatero a tus zapatos". Así, nos encontramos en la docencia con uno de los problemas clásicos que se ven en la administración pública de Argentina, en la mayoría de las reparticiones de los poderes públicos, el parentesco, el amiguismo, la relación política, que valen más que los méritos para ocupar tal o cual cargo, lo que da una falta de diafanidad en la distribución de las plazas destinadas a los docentes, directores y personal de control. A eso debemos sumar, que se han visto en varias oportunidades que un curso tuvo tres docentes a cargo en el mismo espacio de tiempo, por circunstancias que no se ponen en tela de juicio, pero sí debe destacarse como uno de los problemas, que causa perjuicios, económicos en el mejoramiento del sueldo de los docentes, y educativo que se ocasiona a los alumnos, algo muy común en los de menor edad. Un reconocido docente y conferencista llamado Richard Gerver afirmó: "los Gobiernos no tienen el valor necesario para comprender que el futuro no es una serie de continuas reformas, pequeños ajustes y nuevas políticas. Se trata de emprender una transformación radical". Richard Gerver, conocido por ser uno de los expertos en educación más importantes de su generación. Parte de su premisa "un buen líder trata de satisfacer las necesidades de las personas que trabajan y confían en él" y propone soluciones para adaptar la enseñanza a las nuevas realidades. La desconfianza de la administración hacia los profesionales de la Educación la resume Ken Robinson: "la Educación no sucede en las salas de comités de nuestros edificios legislativos, sino en salones de clases y escuelas, y las personas involucradas son los maestros y alumnos, y si se quita su criterio, deja de funcionar. Hay que devolvérselo a la comunidad educativa".

