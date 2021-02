» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 26/nov/2020 de La Auténtica Defensa. Herido de gravedad







Fue tocado mientras transitaba en moto ayer por la noche, en el acceso a Ruta 9 de la rotonda de Mc Donald´s. Su acompañante está bien. Un móvil del SAME trasladó de urgencia ayer por la noche a un hombre joven quien se encontraba con heridas de gravedad tras caer de una motocicleta Suzuki AX 100 ayer alrededor de las 21. Junto con un acompañante, se encontraba subiendo el accedo a Ruta 9 de la rotonda Mc Donald´s cuando fue tocado por un automóvil hasta el momento no identificado que se dio a la fuga. En el lugar intervino personal de Comando Patrulla y Prefectura Naval Argentina.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 21 de ayer. Lo habría provocado un auto, que se dio a la fuga.

#Dato accidente de moto en la subida a Panamericana km 73 mano a Capital. 21 hs. Un vehículo que se dio a la fuga impactó a una Suzuki AX100 provocando la caída de sus dos ocupantes. Uno de ellos gravemente herido fue trasladado por SAME al hospital San José. pic.twitter.com/tfayXBOf5g — Daniel Trila (@dantrila) November 26, 2020

Herido de gravedad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar