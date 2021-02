» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 26/nov/2020 de La Auténtica Defensa. Basualdo, de ídolo de Doña Tota a subcampeón mundial junto a Diego Maradona







"El Nene" fue el campanense que más compartió junto a Maradona. Ambos fueron titulares en los siete partidos de Italia 1990. José Horacio Basualdo tenía 25 años y después de haber participado de tres amistosos entre marzo y abril de ese año 1989, estaba viviendo su experiencia más fuerte con la Selección Argentina: era parte del combinado dirigido por Carlos Salvador Bilardo que se preparaba para la Copa América Durante la concentración, el DT se le acercó y le preguntó al "Nene" si conocía a Maradona. La respuesta del campanense fue negativa y entonces Bilardo comenzó a planearlo todo. Esa misma noche llegó Diego y su primera reacción fue sentarse junto a históricos como Batista y Ruggeri. Pero Bilardo tenía otro plan: le pidió que se corriera y le hiciera un lugar. Seguidamente fue hasta la mesa de los más jóvenes, donde se encontraba Basualdo, lo tomó del brazo, lo llevó hasta Maradona y se lo presentó. "Ah, vos sos el ídolo de mi vieja. Ustedes ascendieron a Mandiyú. Mi vieja es fanática de Mandiyú y a ustedes los quiere mucho, son sus ídolos", dijo Diego. "Yo escuchaba eso y no lo podía creer: Maradona me conocía", reveló años después José Horacio, quien compartió cancha en cinco partidos con Diego durante esa Copa América. Un año después llegaría su experiencia más fuerte junto al ídolo: ambos fueron titulares en los siete encuentros del Mundial Italia 1990 en el que Argentina logró un inolvidable subcampeonato. Durante ese certamen, el Nene se daría el gusto de compartir con los padres de Diego y también tuvo el placer que su madre conociera al astro. "Mi mamá lo odiaba por lo que veía en la tele y cómo se peleaba con todos", contó. Y reveló que la mando al frente: "Cuando vino Diego a saludar, yo le dije: ´Ella es mi mamá, te odia´. Mi mamá se puso colorada", recordó. Sin embargo, lejos de ofenderse, Maradona reaccionó de la mejor manera: le relató su situación con los periodistas y hasta le pidió que no lo odie. "Diego es impresionante. Cuando se puso a explicarle, mi mamá se dio vuelta. Tiene un aura impresionante", cerró la anécdota el campanense.

BASUALDO JUNTO A MARADONA. DETRÁS, BILARDO.



