Provincia definió el protocolo para la temporada de verano

Incluye medidas para utilización de playas, balnearios y campings. El gobierno de la provincia de Buenos Aires difundió martes los protocolos sanitarios para la temporada de verano que se extenderá desde el 1° de diciembre hasta el 4 de abril. Se trata de 13 ítems, que incluyen guías para los alojamientos, playas y balnearios, campings, turismo rural, agencias de viaje y turismo, parques temáticos y atracciones, enoturismo, que conforman una propuesta que busca prevenir el contagio de coronavirus y dar rápida respuesta a aquellos turistas que den positivo de Covid-19. En cuanto a las playas y los balnearios, la distancia mínima entre sombrillas deberá ser de dos metros y la capacidad máxima por sombrilla y por carpa será determinada por cada municipio. Además, no estará permitida la realización de actividades deportivas grupales o recreativas en la que no pueda garantizarse la distancia preventiva de 2 metros entre personas. En las playas públicas, a las medidas generales de distanciamiento y uso de tapabocas, se sumará la desinfección periódica de los sanitarios públicos, que deberá ser garantizada por los gobiernos municipales. Las piscinas podrán funcionar solo al aire libre y con un sistema de turnos que garantice un aforo del 30%. Tampoco estarán habilitados los gimnasios en los balnearios, ni el sector de juegos infantiles. Y deberá proveerse lugares adecuados para lavado de manos con agua y jabón (dispensador de jabón líquido/espuma, toallas descartables o secadores de manos) y alcohol al 70%, ubicados a una altura no mayor de 1,20 m para garantizar su alcance por todas las personas. En cuanto a los campings, su funcionamiento estará habilitado con un aforo del 50%, permitiendo el acampe parcela de por medio. En el caso de las mesas, piletas de lavado y parrillas o fogones se podrán utilizar respetando la distancia social mínima de 2 metros entre personas que no pertenezcan al mismo grupo conviviente. El uso de baños y vestuarios estará determinado por un sistema de turnos para evitar aglomeraciones y los espacios de juegos y canchas deportivas no estarán habilitados.

