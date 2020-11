Este viernes envió a la Justicia otras 14 denuncias por venta minorista de drogas. Fueron realizadas anónimamente por los vecinos, quienes aportaron datos para posibles investigaciones. Este viernes, el intendente Sebastián Abella realizó una nueva firma de denuncias sobre venta minorista de drogas que fueron presentadas anónimamente por los vecinos a través del Buzón Vida. Con la presentación de estas últimas 14 denuncias, el Municipio realizó más de 380 presentaciones ante la Justicia. Los buzones continúan ubicados en los cuatro lugares de origen: Palacio Municipal, CUCEI, Hospital Municipal San José y Catedral Santa Florentina. "Buscamos que la justicia tenga elementos para investigar la venta de drogas", explicó el Intendente. Abella agregó además que las denuncias realizadas por cada vecino tienen un carácter completamente anónimo. "Esto viene a colaborar y sumar denuncias que quizás muchas veces los vecinos no se animan a hacerlas. Con el Buzón Vida buscamos llevarles la tranquilidad de que quien aportó datos y realizó una denuncia, no tendrá ningún tipo de consecuencia por hacerlo", añadió el jefe comunal. Además, destacó que es muy importante que cada denuncia presente la mayor información posible de patentes de vehículos, apodos, teléfonos, direcciones, rasgos físicos, entre otros. "Buscamos aportar datos a la justicia. Y quién mejor que el propio vecino que conoce a su barrio y sabe qué cosas ocurren allí", completó. Y, para cerrar, Abella indicó que "el Municipio no puede intervenir directamente en las actuaciones de la Justicia ni en las investigaciones policiales", pero "hay un fuerte compromiso en aportar el material de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo y colaborar con todo lo que esté a su alcance". Por su parte, el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, destacó que "el Buzón Vida es un aporte entre la Policía y la Justicia" y que "es el único delito que está previsto que se denuncie de manera anónima". Finalmente, señaló que "en la gestión del intendente Abella, combatir el narcomenudeo siempre fue una prioridad". "Cuanto más eficiente seamos, entre todos, en el combate de la venta de droga mejoraremos los estándares de seguridad en la ciudad", cerró Milano.



El intendente junto a su Secretario de Seguridad, formalizando las denuncias hechas a través del Buzón Vida, que es exitosamente utilizado por los vecinos para mantener el anonimato.





El Intendente lleva presentadas ante la Justicia más de 380 denuncias anónimas de vecinos.





Abella firmó 14 nuevas denuncias.



Narcomenudeo:

Abella firmó más de 380 denuncias desde el inicio del Buzón Vida

