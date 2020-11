Con fuertes discursos, Espert y Milei lanzaron el frente liberal en Campana

P U B L I C



También participó Luis Rosales. Juntos dejaron inaugurado el local de la UCEDE Campana que encabezan Guillermo Raúl Uccella y Diego German Sarna. Después recorrieron la avenida Rocca para charlar con comerciantes. El frente liberal comenzó a dar sus primeros pasos en Campana de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Fue con el acto de inauguración de la sede de la UCEDE Campana al que asistieron el excandidato a presidente José Luis Espert y el economista Javier Milei, evento que contó con un importante acompañamiento de vecinos. En fuertes discursos, ambos referentes del liberalismo argentino intentaron despegarse tanto del peronismo como de la propuesta de Juntos por el Cambio e insistieron en que la Argentina necesita un fuerte cambio de rumbo que tenga como norte una "revolución de los justos". Espert, de gran performance en los debates presidenciales de 2019, fue el encargado de cerrar el acto. Señaló que el año que viene el frente que lidera necesita encontrar a sus integrantes "militando la idea liberal, repartiendo folletos, haciendo actos y, el día de la elección, fiscalizando en todas y cada una de las escuelas de Campana". "En cada urna de cada escuela de Campana necesitamos un ucedeista, un libertario, un miembro de nuestra cofradía defensora de las idea de Alberdi, de Sarmiento, de Julio Argentino Roca, de Álvaro Alsogaray también, cuidando la urnas", expresó. "El único motivo por el cual estamos acá es para dar vuelta todo lo que es Argentina", aseguró el economista pro mercado. "Queremos armar un país más justo, pero no en el sentido berreta de la justicia social, que consiste en sacarles a unos para darles a otros". El exaspirante a la presidencia aseguró que su frente pretende "terminar con un país hecho hasta ahora para chantas, chorros, delincuentes, tranzas y asesinos, y armar uno para la gente de laburo, mal que le pese al presidente, para los que tiene merito, para los que estudian, para los que se esfuerzan, para los que todas las mañanas tratan de abrir -a veces infructuosamente- las persianas de un comercio, para los industriales que se funden por los sindicatos mafiosos, para autónomos y monotributistas a los cuales la presión impositiva y los putos trámites para empezar a hacer algo los vuelven locos, los desalientan y los obligan a ser empleados". "También es una revolución para los empleados, para los que comprarse un auto es como comprarse un trasatlántico, y hacerse una casita es una quimera irrealizable. También es una revolución de los justos para lo pobres jubilados que después de haber trabajado toda la vida y por el simple hecho de no estar activos cobran miserias. También es una revolución de los justos para aquellos beneficiarios de planes sociales a los que el sistema solo les da eso para toda la vida. Hay que cambiar esos planes por trabajo digno", sostuvo Espert, despertando más de un aplauso durante su discurso. Antes, Milei había trazado una breve historia de la Argentina, un país "que no siempre ha sido pobre, subdesarrollado", sino que "muy lejos de eso en 1895 era el más rico del mundo". "La Argentina era lo mas parecido al paraíso, hasta que llegaron los socialistas, con otros ropajes, y así a mediados de la década del `10 Argentina empezó a abrazar dosis sucesivas de socialismo", sostuvo el libertario. Según el economista, hoy la Argentina "está frente a la peor crisis social, sanitaria y económica de su historia" y dijo que los argentinos ya nos dimos cuenta "que con la democracia no se come, se educa y se cura", cuestionando no solo la política económica de los gobierno peronistas y de Juntos por el Cambio sino también la "cuarentena mas larga, cavernícola y estúpida del mundo" que hizo que Argentina "esté entre los cinco países con más muertos por millón de habitantes". "Esto en algún momento va a reventar", advirtió Milei, poniendo su esperanza en la "alternativa" que representa el espacio liberal que integra. "Ustedes son testimonios de eso, junto a los otros locales partidarios que se están abriendo, la aparición de la Juventud Libertaria y también las encuestas son testimonio", aseguró el economista, que convocó a decenas de jóvenes al local de calle 25 de mayo. Del acto participaron además el titular de UCEDE de la provincia de Buenos Aires, Hugo Bontempo, y el coordinador de la primera sección electoral, Francisco Siordi Estrada. La UCEDE Campana es un nuevo espacio político integrado por referentes del ámbito profesional y comerciante local. El pasado 7de octubre quedó conformada su junta de gobierno, siendo integrada por Guillermo Raúl Uccella como presidente, Diego Sarna como secretario, el tesorero es Claudio Sarna y los vocales son Paulino Cuenca, Ezequiel Vieytes, Eduardo De Dominicis, Mario Melón, Diego Bertolino, Jorge Nicolás Demaria, Celeste Norese, Cristian Vallejos, Leonardo Rovatti, Analía Dapian, Andrea Re y José Luis Manresa. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Luis Rosales, quien acompañó a Espert en la fórmula presidencial por el Frente Depertar. Rosales señaló que el objetivo del movimiento liberal es poder "influir" con sus ideas en la conducción política del país, sea gobernando de manera directa o no. En ese sentido, reivindicó el papel de la UCEDE en los noventa, logrando que "el peronismo de repente gire a posiciones antes impensadas", y sostuvo que como "el kirchnerismo y Cambiemos han caminado por un lado de la biblioteca" la otra mitad "quedó vacante", en referencia a las ideas liberales. Por otro lado, llamó a no cometer los errores de la antigua UCEDE y ampliar las bases políticas del espacio. "Vieron que a los argentinos de otro nivel, con otra educación, les decimos `qué animales, qué animales´. Ahora, si nos hubiera tocado nacer donde nacieron la mayoría de los responsables de las acciones que no nos gustan, seríamos súper rebeldes, iríamos y trataríamos de incendiar la Casa Rosada y de romper cuánto auto encontráramos. ¿Saben cuántos argentinos que hay frustrados por este sistema? ¿Cuántos chicos que nos hemos encontrado que se merecerían estar acá, como estos chicos de clase media, y no pueden? ¿Y por qué son un patrimonio del peronismo y la izquierda, si son víctimas del peronismo y la izquierda? Pero las redes sociales les están permitiendo entender que hay otra salida", expresó Rosales, destacando la difusión que han tenido Espert y Milei en las generaciones jóvenes.



Con Espert y Milei se lanzó el frente liberal en Campana





Rosales, Espert y Milei convocaron a decenas de jóvenes al local de la UCEDE Campana.





Guillermo Raúl Uccella y Diego Sarna, referentes de la UCEDE en Campana.



Con fuertes discursos, Espert y Milei lanzaron el frente liberal en Campana

