Aunque Sarmiento lo buscó más, el empate 0-0 termina graficando el partido. Lo mejor del Violeta llegó en los minutos finales, cuando tuvo tres acciones casi consecutivas para convertir. Más de ocho meses después, Villa Dálmine volvió a disputar un partido oficial. Fue anoche en Junín, donde consiguió un valioso empate en el comienzo del Torneo de Transición de la Primera Nacional que definirá dos ascensos a la Liga Profesional en poco más de dos meses. El largo parate que impuso la pandemia de coronavirus se notó en distintos aspectos, de la misma forma que también asomaron algunas limitaciones del joven y escueto plantel del Violeta ante un siempre complicado Sarmiento. Sin embargo, los dirigidos por Felipe De la Riva lograron bancar la parada y, en el final, casi se llevan el premio grande en tres oportunidades muy claras que se dieron de manera casi consecutiva. En cuanto a lo táctico, el esquema 3-4-2-1 que propuso el DT mostró que le permite al equipo agruparse bien defensivamente, pero que va a necesitar mucha injerencia del "doble 5" que conforman Saúl Nelle y Federico Recalde, quienes ayer no pudieron gravitar de la mejor forma. Así, en ataque, el conjunto de nuestra ciudad cayó reiteradamente en el bochazo largo y no pudo explotar a sus carrileros, mientras en la batalla del mediocampo perdió seguido las pelotas divididas y eso generó que aparezca mucho espacio entre el tándem de centrocampistas y los tres zagueros que conformaron la última línea. Pero lo dicho: salió indemne de esas cuestiones que deberá corregir para lo que será su primera presentación como local, el próximo sábado cuando reciba a Deportivo Riestra por la segunda fecha. A ese compromiso también llegará con algunas certezas positivas: el despliegue de sus dos principales atacantes (Enzo Fernández y Catriel Sánchez, quien ayer terminó contracturado), la aparición de Valentín Umeres, un juvenil de 17 años que, ayer, en pocos minutos y en su debut, mostró mucho atrevimiento para jugar, y la confirmación de que será un hueso duro de roer para cualquier rival. Sarmiento ya puede dar fe de ello. EL PARTIDO El Violeta salió a la cancha con la misma formación que presentó en los últimos dos amistosos y el sistema táctico que De la Riva trabajó durante toda la preparación: 3-4-2-1. Un esquema que al momento de defender se transforma en un 5-4-1 por el retroceso de los carrileros y de los dos "enganches". Y el comienzo no fue bueno para el equipo de nuestra ciudad, no solo porque le costó hacer pie y lució desarticulado, sino además porque Sarmiento le generó dos situaciones de gol. En la primera, a los 5 minutos, un pelotazo frontal de Salvareschi de más de 40 metros, fue peinado por Albertengo, quien puso a prueba los reflejos de Ojeda. Y a los 9, tras un córner desde la derecha, Salvareschi ganó en lo alto en el segundo palo y su cabezazo pasó entre varias piernas hasta que Ojeda pudo hacerse del balón con mucho esfuerzo. Con el correr de los minutos, a medida que el partido se fue armando, Villa Dálmine no logró emparejar el trámite, sobre todo porque el tándem Nelle-Recalde era superado en las inmediaciones del círculo central, donde el Verde no solo ganaba las divididas, sino que tenía mayor dinámica y encontraba las combinaciones para acelerar y encarar de frente a la última línea. Pero el ritmo del local fue cediendo hacia la media hora de juego y el equipo de nuestra ciudad pudo disponer más seguido del balón. Así, aprovechando los pivoteos de Sánchez, logró ganar metros, sobre todo por izquierda, desde donde Garro envió un par de centros al área, aunque sin peligro alguno para Vicentini, quien solo debió esforzarse ante un remate rasante de muy larga distancia del propio puntano. Hacia el final de la primera parte, Sarmiento volvió a acelerar, encontrando espacios entre la defensa y el mediocampo Violeta, que quedaba muy largo por sus intenciones de salir jugando prolijo desde su área y sus dificultades para ganar la segunda pelota. Sin embargo, el local tampoco logró generar peligro real y se debió conformar con un par de remates de media distancia, más allá de una acción que nació de una pérdida de Pollacchi sobre la derecha y terminó con Pombo escapándose hasta el final del área. En el segundo tiempo, el trámite resultó mucho más parejo, a pesar que ambos equipos mantuvieron características de juego. En ese contexto, Sarmiento generó la situación más peligrosa con un cabezazo de Albertengo que se estrelló en el travesaño a los 8 minutos. El Violeta respondió con una seguidilla de acciones en campo rival: tres córners casi consecutivos y también un remate de Garro que cruzó toda el área y se fue cerca del segundo palo. Sn embargo, los avances de uno y otro no eran producto jugadas elaboradas, sino de pelotas recuperadas o salidas rápidas. Por eso, teniendo en cuenta además que ambos equipos llevaban más de ocho meses sin jugar oficialmente, el encuentro se hizo chato en su continuidad y recién volvió a sacudirse minutos después que se iniciaron los cambios y se renovó el aire. De hecho, el ingresado Franzoni cruzó un peligroso remate en la primera que tocó, mientras que minutos después, Garro logró escaparse por izquierda, meterse en el área y sacar un fuerte remate que rechazó Vicentini. En el juego de las modificaciones, De la Riva debió sacar al contracturado Sánchez (ingresó Sosa) y poco después se la jugó con Umeres, el juvenil de 17 años que hizo su debut y mostró atrevimiento en el puñado de minutos que tuvo en cancha. Incluso, generó la mejor acción de Villa Dálmine: encaró desde la izquierda, le propuso la pared a Sosa y cuando parecía que remataba desde el borde del área, le cedió el gol al Colo, cuyo remate salió al cuerpo de Vicentini, quien desvió el balón al córner. Ese tiro de esquina le cayó a un solitario García, quien cabeceó de pique, pero no pudo con Molina, que despejó sobre la línea, junto a un palo, cuando Vicentini solo miraba. Y en la continuidad de esa jugada, la pelota le llegó a Fernández sobre la izquierda, desde donde sacó un violento remate que pegó en la base del primer palo. Todo ocurrió sobre los 40 minutos, en el mejor momento del Violeta, que instantes después tuvo una chance más: Fernández llegó al fondo del área por derecha y tocó atrás para llegada de Sosa, cuya definición cruzada se desvió en el pie de un defensor cuando transitaba hacia el fondo de la red. Es verdad: antes de esa seguidilla, Pombo había estrellado un remate desde afuera del área en el travesaño de Ojeda. Sí: en este tramo final del encuentro, ambos conjuntos tuvieron oportunidades para abrir el marcador y la victoria pudo haber caído de cualquier lado. Sin embargo, fue empate en cero. Un punto de partida que este joven Villa Dálmine no debe despreciar.

LA PRIMERA FORMACIÓN TITULAR DEL VIOLETA EN ESTE TORNEO DE TRANSICIÓN. SÍNTESIS DEL PARTIDO SARMIENTO (0): Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Brian Salvareschi, Federico Mancinelli, Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga, Claudio Pombo; Mauro Albertengo y Jonatan Torres. DT: Iván Delfino. SUPLENTES: Facundo Daffonchio, Francisco Oliver, Fabio Vázquez, Benjamín Borasi, Francisco Molina, Julián Brea y Juan Cruz Franzoni VILLA DÁLMINE (0): Juan Marcelo Ojeda; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete; Laureano Tello, Federico Recalde, Saúl Nelle, Facundo Rizzi; Enzo Fernández, Tomás Garro; y Catriel Sánchez. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Lucas Bruera, Francisco Lavielle, Gino Olguín, Lucas Cuevas, Valentín Umeres, Gastón Martiré y Sergio Sosa. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST Oliver x Garnier (S), 24m Sosa x Sánchez (VD), 27m Franzoni x Albertengo (S), 34m Umeres x Garro (VD), 39m Molina x Vismara (VD), 44m Brea x Torres (S), Vázquez x Castet (S) y Martiré x Fernández (VD). AMONESTADOS: Castet (S); Ojeda, Pollacchi y Fernández (VD). CANCHA: Sarmiento de Junín. ÁRBITRO: Nazareno Arasa.

GARRO FUE CRECIENDO CON EL CORRER DEL PARTIDO Y EN EL ST TUVO SU OPORTUNIDAD DE CONVERTIR.





CATRIEL SÁNCHEZ BATALLÓ CON LOS CENTRALES DE SARMIENTO Y TERMINÓ CONTRACTURADO Y REEMPLAZADO.





FEDE RECALDE JUGÓ JUNTO A NELLE EN EL CENTRO DEL CAMPO. EL VIOLETA EXTRAÑÓ UNA MAYOR INJERENCIA DE ESTE TANDEM.





CHIMBA FERNÁNDEZ TUVO UN PAR DE REMATES QUE SALIERON DESVIADOS. Y EN EL FINAL GENERÓ UNA CHANCE CLARA QUE SOSA NO PUDO LIQUIDAR. DEBUTÓ VALENTÍN UMERES Cuando la dirigencia de Villa Dálmine y Felipe De la Riva iniciaron el proceso para este Torneo de Transición acordaron la conformación de un plantel joven. Por eso llegaron refuerzos de corta edad como Tomás Garro (21) y Enzo Fernández (24), al tiempo que se le dio lugar a los juveniles de la institución, quienes son parte importante del trabajo diario del plantel y, de a poco, empezarán a asomar en Primera. Ayer, por lo pronto, debutó "la joya" de la cantera Violeta: Valentín Umeres, de apenas 17 años. Y al mediapunta no le pesó el debut. Ingresó por Tomás Garro a jugar los últimos 15 minutos, demostró actitud para pedir la pelota y también atrevimiento para encarar hacia adelante. Incluso, de sus pies salió la mejor acción del equipo de nuestra ciudad: jugó la pared con Sergio Sosa y cuando parecía que iba a rematar desde el borde del área sorprendió con una gran cesión que dejó al Colo solo, de frente al arquero Vicentini, quien se plantó firme ante el remate de Sosa. El último juvenil Violeta que había debutado en Primera División era Gastón Martiré, el delantero que hizo su presentación ante River Plate en Copa Argentina, también bajó la gestión de Felipe De la Riva. Luego, el santafesino fue cedido a préstamo a FADEP de Mendoza y, ahora, en su retorno, es nuevamente parte del plantel. De hecho, ayer tuvo su tercer encuentro oficial, al ingresar en los instantes finales por Enzo Fernández. Ayer, en el banco, aunque sin ingresar, quedaron el defensor Francisco Lavielle y el mediocampista Gino Olguín, dos jóvenes que disfrutaron de su primera convocatoria a un partido de Primera División.

EL JUVENIL DE 17 AÑOS TUVO UNA GRAN PRESENTACIÓN: GENERÓ LA MEJOR SITUACIÓN DEL VIOLETA EN UNA DOBLE PARED CON SOSA. LLEGAN DOS NUEVOS REFUERZOS: SOUTO Y MANENTI Con el cierre del libro de pases, Villa Dálmine confirmó el arribo de dos nuevas incorporaciones para el plantel que conduce Felipe De la Riva: Francisco Manenti y Lucas Souto, quienes le brindarán opciones al entrenador ante lesiones como las de Santiago Moyano (esguince de rodilla) y Facundo Lando (desgarro). Manenti, de 24 años, es un marcador central formado en Newells, donde no llegó a debutar en Primera. Sí lo hizo en Unión Comercio de Perú y Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo con el que disputó cinco encuentros en la última Superliga. Ahora llegará libre a Mitre y Puccini para convertirse en una alternativa para la línea de tres marcadores centrales que utiliza el DT. En tanto, Souto (21 años) es un lateral derecho que arribará a préstamo desde Ferro Carril Oeste, institución con la que firmó contrato profesional en mayo del año pasado. Sin embargo, no ha llegado a debutar en Primera. Ahora desembarcará en el Violeta, dos meses después de haber tenido cerrada su llegada: en septiembre tenía todo acordado con Villa Dálmine, pero no pudo cerrar su salida de Caballito y, por ello, De la Riva terminó desistiendo de esa opción y avaló la llegada de Lando. PLATENSE LE GANÓ A ATLANTA La Zona A de la Fase Campeonato también comenzó ayer: Platense venció 2-0 a Atlanta como visitante con un gol de penal convertido por Joaquín Susvielles a los 10 minutos del segundo tiempo y un tanto de Alexis Messidoro en el adicionado. La actividad de los equipos que pelean por el primer ascenso continúa hoy con tres partidos: San Martín de Tucumán vs Tigre (9.00), Defensores de Belgrano vs Gimnasia de Mendoza (17.10) y Estudiantes de Buenos Aires vs Agropecuario de Carlos Casares (17.10). En tanto, mañana jugarán: Deportivo Riestra vs Atlético Rafaela (17.10), Temperley vs Ferro Carril Oeste (17.10) y Estudiantes de Río Cuarto vs Deportivo Morón (18.00). En la Fase Reválida, Barracas Central le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza como local; Almagro superó 1-0 a Gimnasia de Jujuy en José Ingenieros; Santamarina venció 1-0 a Quilmes en Tandil; Brown de Adrogué igualó 0-0 con All Boys como local; Instituto doblegó 2-1 a Chacarita en Córdoba; Mitre empató 0-0 con Belgrano en Santiago del Estero; y Alvarado también terminó en cero con Guillermo Brown (PM) en Mar del Plata. La programación de la primera fecha de la Fase Reválida se cerrará hoy con San Martín de San Juan vs Nueva Chicago (18.00). #JuegaDálmine | ¡Final del partido en el Eva Perón! Sarmiento de Junín y Villa Dálmine igualaron 0-0.#SiempreDálmine ?? pic.twitter.com/805QGl3neF — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) November 28, 2020 #JuegaDálmine | ¡Tiempo cumplido en Junín! Se jugarán cuatro minutos más.#SiempreDálmine ?? pic.twitter.com/6GXaapBTN9 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) November 28, 2020 #MaradonaEterno ???? pic.twitter.com/c6vB3otvIr — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) November 28, 2020

Villa Dálmine se trajo un punto de Junín en su debut

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar