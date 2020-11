"Estamos haciendo un esfuerzo muy grande. En un año atípico mantuvimos todos los servicios básicos a los vecinos y estamos haciendo una propuesta que representa un bono de fin año y un incremento del 10%, pero que a nivel presupuestario es muy importante lo que implica para todos los contribuyentes", destacaron. Desde el Ejecutivo municipal destacaron el impacto que tendrá en el Presupuesto la propuesta de incremento salarial que presentaron en la última semana y que fue rechazada por el secretario del sindicato municipal, Carlos Barrichi. Según explicaron desde la Secretaría de Hacienda, la oferta del municipio no "puede tomarse a la ligera, porque representa un importante impacto presupuestario para los próximos meses". "Estamos hablando que la propuesta integral del bono, más el aumento porcentual del 10% entre noviembre y mayo, representa más de $192 millones". "Es un esfuerzo muy importante de todos los vecinos contribuyentes de Campana. Es importante entender el esfuerzo presupuestario que significa esta propuesta", destacaron. "Existe una gran irresponsabilidad de parte del sindicato en sus exigencias y además hablan de acuerdos paritarios de otros sectores que no se pueden comparar. La propuesta del municipio es superior por ejemplo al acuerdo cerrado por el gobierno nacional con UPCN, que implica un aumento de un 7%, sin bono", resaltaron desde el Municipio. "Hoy el sindicato está sesgado en su postura por una posición política, que nada tiene que ver con la defensa de los trabajadores. Nosotros queremos que los trabajadores reciban el incremento salarial y el bono, rápidamente porque no pueden esperar a que Barrichi siga adelante con sus especulaciones políticas", finalizaron.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron el impacto que tendrá en el Presupuesto la propuesta de incremento salarial



El Municipio explicó que la propuesta realizada a los trabajadores implica más de $192 millones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar