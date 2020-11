Los ediles aseguraron que Kicillof "discrimina a la oposición" y ratificaron que de los $1.000 millones que llegaron a Campana, más de $853 millones son parte de la coparticipación que se encuentra en el marco de la Ley Provincial Nº 10.559 y distribuida a través del CUD. Los concejales de Juntos por el Cambio salieron al cruce de sus pares del Frente de Todos que indican que el Municipio de Campana recibió una "irrisoria" suma de dinero por parte del Gobierno Provincial. "De esos $1.000 millones que llegaron a la ciudad, más de $853.000 nos corresponden como parte de la coparticipación que se encuentra en el marco de la Ley Provincial Nº 10.559 y distribuida a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD). No es que Kicillof otorgó esos fondos por ser bueno y caritativo", enfatizaron los ediles. Y añadieron: "Además, hay más de $117 millones que fueron enviados como ayudas por anticipos del tesoro provincial y fondos especiales para minimizar los efectos de la pandemia, de los cuales $17.174 hay que devolver en 2021". Por otra parte, mostraron que existe cierta "liviandad y direccionalidad en las transferencias los fondos para beneficiar a los Municipios que gobierna el Frente de Todos y discrimina a los gobernados por Juntos por el Cambio". Asimismo, lamentaron: "El Presupuesto de Kicillof no solo discrimina a las ciudades, sino que también a los bonaerenses que habitan municipios gobernados por la oposición; y ellos no tienen la culpa de su mezquindad política". "Con discursos tergiversados, Calle y Romano confunden a los campanenses porque los fondos que ellos mencionan no son ni más ni menos de lo que nos corresponden", concluyeron los concejales.

Los concejales de Juntos por el Cambio indicaron que el dinero que envió la provincia al Municipio es lo que corresponde en el marco de la ley.



Concejales de JxC cuestionaron el reparto de obras del gobierno provincial

