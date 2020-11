Hugo Del Teso

La palabra "Tristeza" hoy será más escrita que nunca en el mundo entero. Así, que este 25 de noviembre en el calendario no significaba nada, salvo la muerte de Fidel Castro, un día insignificante, Diego lo va a hacer grande. Yo nací en Villa Fiorito, salía de la puerta pasaba el alambrado y llegaba a jugar a la pelota a la calle de tierra, era un barrio "privado": privado de luz, gas, agua y cloacas. "Cuando jugaba en Barcelona contra el Atlético Bilbao, ganando 3 a 0 el español Goicochea me quebró, mi vieja lloraba al recordarlo, le dolía el estomago como cuando en casa había poco de comer". "Me han pegado en todas partes, menos en la memoria. Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita y yo fui soy y seré peronista y eso no debería ser un problema, el problema es la intolerancia que nos plantaron. Fidel Castro fue como mi segundo padre. El "Che" es el mártir que tengo y es la verdadera historia. Néstor Kirchner fue un luchador, un batallador, Argentina perdió un gladiador. Hugo Chávez un fenómeno! Yo tengo 2º Año Comercial y leo mejor que Macri, no sabe leer y es presidente de la Nación. No conoce el barro! Lionel Messi es como es, uno de los mejores en el fútbol que vi, junto a Di Stéfano y Cristiano Ronaldo, son tocado por la varita mágica y sacan un conejo de la galera". De su magia y esplendor

Inteligencia y astucia

El mundo entero aprendió

Goles pasión y justicia

Ofrendándonos su amor. Además tuvo el valor

Reclamando los derechos

Manifestando el dolor

Ante injustos malos hechos

Ninguneando al opresor

De los de abajo

O mandándolo al carajo. DIJO: Vaticinando su amor

Incondicional para Don Astor

Comentando su valor

Todo el fútbol, su esplendor

O en política el dolor

Recorriendo su interior Hermano perdoname por la lata

Uruguayo, de él se trata

Ganador con su fe intacta

Obsecuente y pensador autodidacta. DIJO: Mucho que ver su familia

En quien le cuida la espalda

Ser sencillo es su metralla

Seguir goleando a mansalva a

Indefensos guardavallas. LO DIGO YO: Al egoísmo de Claudia, Dalma y Giannina: no es solo de Uds. Es de todo el pueblo universal. Chau "Pelusa" seguí durmiendo en paz. "Me quedó con todos los momentos lindos vividos, con él" Diego es eterno, nos deja pero no se va!

Opinión:

Hoy Le Toca A... "El Barrilete Cósmico"; No Murió, Sigue Dormido

Por Hugo Del Teso

