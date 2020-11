Ayer se indicaron 6 nuevos positivos y el promedio de la actual semana quedó en 7,3. Además, se confirmaron otras 13 altas médicas y el porcentaje de recuperados sigue creciendo. La Secretaría de Salud municipal confirmó ayer 6 nuevos positivos de coronavirus en la ciudad y, también, 13 altas médicas. De esta manera, salvo una cifra sorpresiva, Campana estará cerrando hoy la semana con menor cantidad de contagios en los últimos cuatro meses. Hasta el momento, en esta semana, el distrito está promediando 7,3 casos diarios. Un punto por encima de la media de los últimos siete días (6,3). Esto se debe a que el pasado domingo no se notificaron positivos. En tanto, con las 13 altas médicas informadas este sábado, Campana llegó a los 3.522 recuperados totales, una cifra que representa el 91,4% de los casos totales que acumula la ciudad (3.855). A su vez, los casos activos siguen en descenso: ahora son 231 los vecinos que se encuentran transitando la enfermedad. Un número que no se registraba desde mediados de agosto. Mientras que la cantidad de fallecidos se mantuvo en 102, dado que la Secretaría de Salud municipal no indicó nuevas muertes. De esta manera, el cuadro de situación de coronavirus de Campana presentaba ayer 3.855 casos totales: 231 que se encuentran activos, 3.522 que se han recuperado y 102 que han fallecido. REPORTE PROVINCIAL La Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba ayer a Campana con 4.112 casos totales. Es decir: seis más que los indicados el viernes y 257 más que los reportados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. Además, el reporte provincial presentaba este sábado a nuestra ciudad con 104 fallecidos totales, dos más que los notificados hasta ayer por el área de Salud municipal.

LA EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE CASOS ACTIVOS EN CAMPANA DURANTE NOVIEMBRE





LOS CASOS ACTIVOS EN CAMPANA DESCENDIERON A 231 AYER.



ZÁRATE REPORTÓ 8 POSITIVOS; ESCOBAR Y PILAR, NUEVOS DECESOS En todos los distritos de la región se indicaron más altas médicas que nuevos contagios. La Municipalidad de Zárate confirmó ayer 8 nuevos positivos, 16 altas médicas y 54 nuevos casos sospechosos. De esta manera, la vecina ciudad acumula 3.436 casos totales: 352 se encuentran activos, 2.970 se han recuperado y 114 han fallecido. Además, también presenta 210 análisis pendientes de resultado. Por su parte, la Mesa Local de Emergencia Sanitaria de Escobar reportó 22 nuevos positivos, 28 altas médicas y un deceso. Así, el Municipio llegó a 9.324 casos totales, que se dividen en 1.265 activos, 7.819 que se han recuperado y 240 que han fallecido. En tanto, Exaltación de la Cruz notificó 2 nuevos positivos y 2 altas médicas, por lo que el cuadro de situación actual del municipio presenta 1.023 casos confirmados. De esa cifra, 97 se encuentran activos, 904 se han recuperado y 22 han fallecido. Además, cuenta con 9 casos en estudio. Finalmente, en Pilar se registraron 34 nuevos positivos, 50 altas médicas y un deceso. Así, el cuadro de situación del distrito reúne 13.111 casos totales: 940 se encuentran activos, 11.890 se han recuperado y 281 han fallecido. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó 6 nuevos casos de Coronavirus en Campana y otras 13 altas médicas. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/2LnPlKTLtL — Daniel Trila (@dantrila) November 28, 2020

