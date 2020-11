MARCHA CELESTE Militantes antiaborto realizaron una marcha al Congreso para rechazar el proyecto de ley enviado por el Gobierno para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La movilización comenzó a partir de las 15:00 y tuvo como lema "Con aborto salimos todos". "El pañuelo verde parece ser para (el presidente) Alberto Fernández la única bandera que queda en pie. Es en verdad el estandarte de una minoría radical y aburguesada, más de la izquierda que del peronismo, que se enquistó en el kirchnerismo, que vive del Estado y que incomoda hasta a la misma (vicepresidenta) Cristina Kirchner", lanzó la ex diputada nacional Cynthia Hotton, una de las referentes celestes que convoca a la marcha. DENUNCIADO POR EX El diputado nacional del PRO y abogado Eduardo Cáceres fue denunciado por violencia de género ante la Justicia por la dirigente sanjuanina, Gimena Martinazzo. Por las graves acusaciones de la mujer, el partido solicitó que se suspenda su afiliación de inmediato mientras investigan el episodio en el que quedó involucrado. La víctima, que es una reconocida dirigente partidaria en la provincia de Sergio Uñac, alineada con el PRO desde hace años, contó el calvario que atravesó por años cerca del diputado. No sólo fueron pareja sino que compartían actividades relacionadas con la política lo que los mantenía en contacto permanente. PRIMERO VOLUNTARIOS El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que la campaña de vacunación contra el COVID-19 que iniciará el Gobierno incluirá un "llamamiento de voluntarios", que se sumarán a colaborar con el plan que pondrán en marcha las estructuras estatales. "Se va a llevar adelante una campaña de vacunación histórica, acá se necesita no sólo el trabajo de todas las estructuras estatales, sino que hay llamamiento de voluntarios ya que, como dice el Presidente (Alberto Fernández), esta campaña va a ser una epopeya", subrayó el ministro coordinador. En declaraciones radiales, sobre la vacuna Sputnik V, el funcionario nacional subrayó: "Las negociaciones están avanzadas, falta el contrato con los plazos y modos de pago, por lo que se trabaja con la gente de Rusia y se firmará en los próximos días". MENOS QUE LA INFLACIÓN La caída general del poder adquisitivo de la mayoría de los haberes de los jubilados en lo que va de 2020 se compensó con una mejora en lo referente a la canasta de medicamentos más utilizados por los adultos mayores, que en los primeros diez meses tuvieron un aumento nominal inferior a la inflación global y cuatro veces inferior al del mismo período de 2019. Una investigación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacó la "significativa" desaceleración de los incrementos de los precios de los medicamentos en "más de 60 puntos porcentuales", ya que en enero octubre subieron 82,1% y en el mismo lapso del año en curso un 20,9%. DELICADO El ex presidente de Uruguay Tabaré Vázquez sufrió en las últimas horas una desmejora en su estado de salud debido al cáncer que lo aqueja desde hace un año, aunque se mantiene "lúcido" y de "buen ánimo". El referente del Frente Amplio tuvo una desmejora en los últimos días, pero prefirió permanecer en su casa del barrio montevideano del Prado junto a su familia. El doctor Álvaro Vázquez Delgado, oncólogo e hijo del ex mandatario, informó en la mañana de este sábado que su padre sigue "lúcido" y transitando una etapa de su grave enfermedad "con buen ánimo, leyendo, recordando su vida política y en contacto con amigos cercanos", indicaron medios uruguayos.



Breves: Noticias de Actualidad

29 de Noviembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar