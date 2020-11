El gobernador extendió el DISPO hasta el 20 de diciembre, en consonancia con lo disputo por el Presidente de la Nación. Además, se refirió a las reuniones por las Fiestas de Fin de Año y a la posibilidad de eventos nocturnos en los destinos turísticos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó ayer cómo continuará el distanciamiento social, preventivo y obligatorio en territorio bonaerense hasta el 20 de diciembre, en sintonía con lo dispuesto por el presidente Alberto Fernández en las últimas horas. El mandatario provincial destacó las 12 semanas de caída de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a la que calificó como "sistemática, sostenida, pero lenta" y las cuatro semanas de bajas en el interior bonaerense. "Por primera vez bajaron de manera conjunta el AMBA y el interior. Hace cuatro semanas se observan una caída de casos en toda la provincia y lo mismo ocurre con el uso de las camas de terapia intensiva", precisó. Sin embargo, Axel Kicillof fue enfático al señalar desde el Salón Dorado de la Gobernación que hay que "ponerse las pilas" para reforzar las medidas de cuidados para "pasar de achatar a aplastar la curva de casos positivos de COVID-19" y al insistir en que "la pandemia no terminó". Para "aplastar la curva informó que habrá un operativo para llegar a los contactos estrechos no sintomáticos, los cuales se van a empezar a hisopar para cortar con la cadena de contagios de COVID-19. "Vamos a testear los contactos estrechos no sintomáticos. Cuando aparece un caso hacemos un trabajo de búsqueda de los contactos estrechos, a esas personas hasta hoy la veníamos controlando y le pedíamos que se aíslen. Ahora las vamos a empezar a testear", ahondó. FIESTAS Y NOCTURNIDAD Durante la conferencia de prensa, Kicillof adelantó que habrá un protocolo específico para las Fiestas de fin de año y para habilitar algún tipo de actividades nocturnas en los distritos turísticos durante la temporada de verano, que comenzará el próximo 1º de diciembre. "Queremos lanzar un programa especial para los días de festejos de fin de año. Por ejemplo, en Alemania se restringieron los encuentros durante los días previos", sostuvo el gobernador. La intención es replicar esa experiencia con medidas que refuercen los cuidados en los días previos a las fiestas. "Recuerden el Baby Shower y el cumpleaños de 15 en la localidad de Moreno. Justo cuando vamos a festejar un año tan difícil eso no puede pasar. Vamos a anunciar algo específico de las fiestas que seguro sea que los días previos haya que cuidarse más", señaló. El Gobernador también hizo eje en la temporada de verano. Sobre ese punto destacó la presentación de los 13 protocolos para las actividades en los destinos turísticos y precisó que "en los próximos días" va a estar disponible la Aplicación Cuidar Verano, obligatoria para todos los vecinos que veraneen. En ese contexto, Kicillof también anticipó que se está trabajando junto a los intendentes de los distritos turísticos de la provincia algún tipo de protocolo para que haya nocturnidad al aire libre durante la temporada de verano, con el objetivo de minimizar las fiestas clandestinas. "En estos tiempos vimos la modalidad de las fiestas clandestinas que son un peligro porque no se pueden determinar los nexos epidemiológicos. Estamos pensando protocolos para alguna situación nocturna. Eso es muy peligroso. Se trata de una cuestión de solidaridad", sostuvo.

EL MANDATARIO PROVINCIAL BRINDÓ AYER UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN SANITARIA.



Coronavirus:

Kicillof llamó "a aplastar la curva" en provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar