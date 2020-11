Próximos a egresarse, los estudiantes de 7º año de la orientación Electrónica aceptaron el desafío que les propuso la certificación CCNA nivel 1 de Cisco, aprendiendo a gestionar redes de datos. Este mes la Escuela Técnica Roberto Rocca tuvo a sus ocho primeros estudiantes certificados por Cisco, una de las principales empresas de tecnología informática del mundo. Los jóvenes pertenecen a la especialidad Electrónica de la camada 14-20 que se egresa a fin de año. Lograron aprobar el nivel 1 del Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) que enseña a instalar, operar, configurar y verificar distintos tipos de redes de datos. A lo largo del proceso los estudiantes profundizaron sus conocimiento en routers, controladores inalámbricos de LAN, gestión de equipos de redes y seguridad. Este último campo es el que más atrapó a Camila Castillo, una de las estudiantes certificadas. "En el curso nos explicaron por qué son necesarias las medidas básicas de seguridad en los dispositivos en red, a identificar distintas vulnerabilidades y poder configurar aquellos dispositivos con funciones que minimicen los riegos y amenazas", contó Camila en diálogo con La Auténtica Defensa. "También aprendimos a identificar diferentes protocolos y comandos, los tipos de conexión y rendimientos de una red, todo con el fin de saber solucionar problemas que puede ocasionar un ataque". El proceso, totalmente online, combina material de lectura, práctica en laboratorio y aprendizaje autónomo. Y si bien es un curso que cada alumno debe recorrer de manera individual, los chicos se consultaban entre sí cuando les surgían trabas. "No todos avanzábamos al mismo tiempo por diferentes cargas horarias que teníamos o por no entender algo. Pero siempre estábamos para dar una mano cuando uno levantaba la mano y pedía ayuda. Fue colaborativo", asegura Camila, entusiasmada por haberle sumado a su inminente título de técnica electrónica una certificación de Cisco. "Es un logro que destaca bastante a ,a hora de buscar trabajo". El profesor Alejandro Tombensi, encargado de la materia Sistemas de Comunicación 2 en cuyo marco se propuso a los estudiantes realizar la certificación, coincide: "Es un valor agregado muy alto en cualquier CV o perfil de Linkedin contar con una certificación en CCNA 1". "Que chicos de secundaria egresen con este curso aprobado es realmente significativo, ya que por lo general lo realizan aquellos en etapas de formación terciaria, universitaria o como una capacitación en sus trabajos. Es un plus profesional", subrayó. La ETRR es academia certificada por Cisco y Tombesi, uno de los dos profesores que se capacitaron para aplicar los cursos que ofrece a la multinacional. El otro es el profesor Darío Pena. "Para poder certificar CCNA1 tenés que superar seis exámenes intermedios, una práctico y un examen final. Y cursar por lo menos cuatro meses. Y si bien la carga horaria se cumplía en el marco de nuestra materia, lo bueno que tiene la Academia Cisco es que te permite autorregular la cursada: tenés la clases, hacés los ejercicios y de ahí en más depende del estudiante", explicó. Los 22 alumnos de 7º año de Electrónica se sumaron a la travesía de la certificación de Cisco y los docentes esperan que, cuando finalice el trimestre, la gran mayoría la hayan alcanzado. Otro diferencial que se suma a los de una larga lista que Escuela Técnica Roberto Rocca les dio la oportunidad de tener a lo largo de sus años formativos.



La certificación se realizó online y en el marco de la materia Sistemas de Comunicación 2.





Camila Castillo en una charla con los profesores Alejandro Tombesi y Darío Pena. CRECER EN RED En línea con su misión de integrarse al tejido educativo que la rodea, la Escuela Técnica Roberto Rocca tiene pensando abrir los cursos de Cisco a otros estudiantes secundarios de la comunidad. Así se lo confirmó el director de la ETRR, Ludovico Grillo, a La Auténtica Defensa. Cisco es una multinacional tecnológica con sede en Silicon Valley, Estados Unidos, que desarrolla, fabrica y comercializa hardware de redes, software, equipos de telecomunicación y otros dispositivos de alta tecnología. Además, ofrece una amplia gama de capacitaciones, cursos, exámenes y certificaciones.

Escuela Técnica Roberto Rocca:

Sumando Valor hasta el Final

