Dra. Cecilia López





Lic. Irina Reboni

Durante todo noviembre se realizaron distintas acciones desde CMR, campañas publicitarias, artículos y zoom a la comunidad. Este artículo intenta ser el cierre y resumen de todo lo expuesto por los distintos diabetólogos y especialistas. Queremos que la gente conozca de esta enfermedad y así esté más atenta para prevenirla, detectarla y recibir tratamiento adecuado. La DIABETES MELLITUS (DM) es una PANDEMIA NO CONTAGIOSA que afecta a 5 millones de argentinos, 1 de cada 2 personas no sabe que es diabético y 1 cada 7 embarazos tienen diabetes gestacional (DG). Es la primera causa en el mundo de ingreso a diálisis por insuficiencia renal, amputación no traumática y ceguera. ¿QUE ES? Para conocer de esta enfermedad debemos saber que cuando comemos el alimento pasa por el intestino, estimula en el páncreas la liberación de insulina, hormona que, permite la entrada de glucosa al músculo y al hígado en forma de energía y así regular los niveles de glucosa o azúcar en sangre. Es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por valores altos de glucosa o azúcar en sangre debido a un defecto para producir o poder usar la insulina. ¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO? Con análisis de laboratorio 2 glucemias en ayunas mayores de 126 mg/dl o glucemia mayor a 200 mg/dl al azar o prueba de tolerancia a glucosa mayor a 200mg/dl. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? Puede ser de manera brusca con descompensación CRISIS HIPERGLUCÉMICA que requiere internación, o con síntomas insidiosos de las cinco P, POLIURIA orinar mucho, POLIDIPSIA aumento de la sed, POLIFAGIA apetito desmedido con PÉRDIDA DE PESO y PRURITO picazón en el cuerpo por deshidratación. Otras manifestaciones Infecciones recurrentes urinarias, genital o piel. ¿QUIÉNES DEBEN HACERSE ANÁLISIS DE GLUCEMIA EN SANGRE? - Personas con síntomas. - Personas asintomáticas de cualquier edad con sobrepeso u obesidad y que tengan factores de riesgo como inactividad física, parientes de primer grado con DM, mujeres que han tenido hijos con alto peso o con diagnóstico de diabetes gestacional (DG), hipertensión arterial, dislipemia, ovario poliquístico, insulinoresistencia, antecedentes de enfermedad cardiovascular. - Mayores de 40 años o más. - Mujeres con antecedentes de DM gestacional ¿CUALES SON LOS TIPOS DE DIABETES MELLITUS? - DM TIPO 1 (7 -10 %) son menores de 30 años es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo empieza a generar defensas o anticuerpos contra las células del páncreas y deja de producir insulina en forma brusca con aparición de síntomas, siendo el tratamiento insulina desde el inicio de la enfermedad. - DM TIPO 2 (90%) la más frecuente, en mayores de 40 años se asocia a sobrepeso, obesidad aparece en forma silenciosa, lenta se trata con medicamentos orales, aunque en algún momento de la enfermedad puede ser necesaria la utilización de insulina. - DM GESTACIONAL 5% en Argentina es la DM que se diagnostica en el embarazo. - OTROS TIPOS DE DBT 5% ¿PREVALENCIA SEGÚN EDAD Y GÉNERO? La prevalencia según edad puede aparecer en cualquier momento de la vida y cada vez aparece en más jóvenes, incluso niños y adolescentes pueden tener DM2 que no existía hace algunos años, esto está relacionado al sobrepeso y obesidad, malos hábitos alimentarios. En cuanto a la edad cuanta más edad más riesgo de padecer DM y en los mayores de 65 años 1 de cada 5 tiene 20% de probabilidades de padecer DM, La prevalencia según el género no hay tantas investigaciones, si es verdad que las mujeres están expuestas a situaciones fisiológicas hormonales qué a largo plazo puede aumentar la prevalencia de DM2, pueden tener DM gestacional que es un tipo de DM que se produce durante el embarazo y aumenta el riesgo de padecer DM 2 años después. ¿A QUÉ ÓRGANOS AFECTA? La DM provoca lesiones macrovasculares y microvasculares es decir grandes y pequeños vasos afectando al corazón y arterias INFARTO DE MIOCARDIO, MIOCARDIOPATÍA y ARTERIOPATÍA, cerebro y nervios periféricos ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV)Y NEUROPATÍA PERIFÉRICA con disminución de la sensibilidad y aparición de úlceras en los pies con predisposición a la AMPUTACIÓN NO TRAUMÁTICA, NEUROPATÍA AUTONÓMICA con disfunción eréctil, riñón nefropatía con INSUFICIENCIA RENAL y DIÁLISIS, y los ojos RETINOPATÍA con potencial pérdida de visión. ¿CUÁLES SON LOS CONTROLES QUE DEBEN REALIZARSE LOS PACIENTES DBT? Los controles son fundamentales la visita al médico de cabecera o diabetólogo cada 3 meses, nutricionista, cardiólogo, vascular periférico, neurólogo, nefrólogo y oculista. Y en función de la individualidad de cada paciente el seguimiento por especialidad según lo dictaminen. EDUCACIÓN, NUTRICIÓN Y TRATAMIENTO La herramienta fundamental en el tratamiento es la educación del paciente y la familia junto a un plan alimentario y medicamentoso de ser necesario. No pensar en el tratamiento como una restricción sino como una idea de incorporar cambios de hábitos alimentarios y actividad física saludables y que los resultados no son en el corto tiempo. Se necesita tiempo, esfuerzo y dedicación para que la enfermedad esté controlada. La buena noticia es que SI SE PUEDE!! Los planes alimentarios actuales incluyen todo tipo de alimento, lo más importante es saber cuánto puede consumirse de cada uno, en combinación con qué y qué frecuencia de consumo es la ideal para cada paciente. Los nutricionistas matriculados somos los encargados de educar al paciente. Durante la pandemia se hizo muy buena campaña de concientización donde las personas con DM debían quedarse en casa para cuidarlos, pero al final estaban tan atemorizados que ni siquiera acudieron a los controles de rutina que son lo más importantes. Lo que hay que remarcar que lo que más expone al riesgo al ser diabético para contraer COVID 19 es tener la DM mal controlada, es decir que los valores de glucemia sean mayores de 120 mg/dl en ayunas y 180 mg/dl después de 2 horas de la comida, y así si tener más riesgo. DM ENFERMEDAD CRÓNICA SILENCIOSA, LAS PERSONAS PUEDEN TENER GLUCEMIAS ELEVADAS SIN SABERLO, SI TENES ANTECEDENTES FAMILIARES Y FACTORES DE RIESGO DEBES PRESTARTE ATENCIÓN PARA REALIZAR ANÁLISIS DE LABORATORIO, ASÍ DIAGNOSTICAR, TRATAR LA DM Y EVITAR O RETRASAR SUS CONSECUENCIAS CON DIETA, ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE, MEDICACIÓN Y CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CONTRIBUYENDO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. Dra. Cecilia López - Lic. Noviembre; mes de concientización de DBT

Por Dra. Cecilia López y Lic. Irina Reboni

