Efemérides del día de la fecha, 29 de Noviembre

DÍA INTERNACIONAL DEL YAGUARETÉ

Instituido en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP14) con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2018, en este día se resalta el rol que cumple el yaguareté en el mantenimiento de los ecosistemas naturales y se refuerza el compromiso por protegerlo. Este felino, denominado Pantheraonca,es el mayor de América y el tercero a nivel mundial (detrás del tigre y el león); a pesar de encontrarse en 18 países del continente, la población de dicha especie disminuyó debido a la caza ilegal, la fragmentación de su hábitat y la escasez de presas naturales.

Según la categorización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), el yaguareté se encuentra en peligro crítico de extinción. En el año 2019, se estimó que quedan aproximadamente 250 distribuidos mayoritariamente en Salta, Jujuy y Misiones. No obstante, desde la Administración de Parques Nacionales informaron que este año nacieron dos cachorros de yaguareté en el Parque Nacional Iberá: "estamos muy contentos de anunciarles que nacieron dos cachorros de yaguareté en el Centro de Reintroducción del Yaguareté en la Isla San Alonso, en el Parque Nacional Iberá, Corrientes. Se trata de un hecho muy importante ya que esta especie se extinguió de Corrientes a mediados del siglo XX." Por otra parte, desde el 2001 es Monumento Natural Nacional y Monumento Natural Provincial de varias provincias del norte.





PRIMER TÍTULO DE CARLOS BIANCHI EN BOCA

Hace 22 años Carlos Bianchi conseguía su primer título como entrenador de Boca al consagrarse campeón del Apertura 1998. Tras la renuncia de Héctor Veira, "El Virrey" asumió el mando del "xeneize": "llegué a la Bombonera y allí me esperaba Mauricio Macri para anunciarme como el reemplazante de Veira. No prometí salir campeón; sí dije que iba a pensar las 24 horas en Boca." Su debut, en el torneo, fue contra Ferro Carril Oeste en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri; aquella jornada el equipo visitante ganó 4 a 2 con goles de Nicolás Sartori (en contra), Fernando Navas, Martín Palermo y Juan Román Riquelme. A partir de ese partido, se sucedieron las victorias y los empates que mantuvieron a Boca invicto a lo largo del campeonato; así, el "xeneize" ganó 13 partidos, empató 6 y no perdió ninguno. A dos fechas del final del torneo, Boca se consagró campeón al empatar sin goles frente a Independiente en La Bombonera: "¡al fin campeones! Ahora sí pude decir la famosa palabra. Empatamos con Independiente en la Bombonera 0 a 0. Ischia me dijo en medio del partido que ya éramos campeones porque Gimnasia no pudo ganar en La Plata. Pero no festejé hasta que terminó el encuentro".

SE LANZA "ALMENDRA"

Un día como hoy en el año 1969, "Almendra" lanzaba su primer disco "Almendra." La emblemática banda integrada por Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio Del Guercio y Rodolfo García había impresionado al productor discográfico y radial Ricardo Kleinman que les propuso grabar con Radio Corporation of America (RCA). Sin embargo, la discográfica rechazó la portada de Spinetta lo que disgustó al músico: "nosotros no íbamos a permitir que el disco saliera sin eso. Yo tenía el dibujo bien claro en la cabeza y me fui a casa y lo hice de nuevo. No queríamos dejar las cosas en manos de tipos mediocres de la empresa que hacen tapas de discos como chorizos" manifestó en la revista "Canta rock." Así, se publicó uno de los discos más importantes del rock nacional que marcó a generaciones con las canciones "Muchacha (ojos de papel)", "Plegaria para un niño dormido", "Ana no duerme", "Laura va" y "A estos hombres tristes".