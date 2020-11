El evangelio de hoy nos invita a no perder el eje trascendente de la vida y ejercitar nuestra espiritualidad a diario para alcanzar una vida plena aquí y en la siguiente.

Es tiempo de Adviento para la iglesia cristiana, la preparación litúrgica para la llegada y celebración de la Navidad: el Verbo que se hizo carne y anduvo entre nosotros.

La lectura del evangelio en la misa de hoy domingo 29 de noviembre corresponde a San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37: "Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes, cada cual recibe su tarea, y al portero le exige que esté vigilante. Lo mismo ustedes: estén vigilantes, porque no saben cuándo regresará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada; no sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: Estén despiertos".

"Este pasaje del Nuevo Testamento -reflexiona el padre Rufino Giménez- nos invita a hacernos cargo de lo que aprendimos, del mensaje del que somos portadores y a vivirlo todos los días. Esta semana nos conmocionó la muerte de Maradona. Muy bien, hablemos de fútbol entonces: convencidos de la Palabra, hay que transpirar la camiseta y hacerle caso al DT. Así, los goles llegarán solos. Y si no llegan hoy llegarán mañana, porque como en el fútbol, la vida siempre da revancha. Pero no podemos pretender ganar el partido por los puntos si no practicamos durante la semana porque el DT no vino, dudo de sus directivas, hago lo que a mí me parece… Hay que estar preparados, y esa preparación es una construcción diaria, personal y también comunitaria, en equipo. Si no practico, si no pongo lo mejor de mí, me fallo a mí mismo, pero también a los demás. Algo que principio puede parecernos una carga, al final terminaremos disfrutando: no querremos hacer otra cosa que entrenar y entrenar más y más. Así como un futbolista se entrena física y tácticamente, y madura como jugador; exactamente es lo mismo con nuestra vida espiritual: más profundizamos en la Palabra, más desarrollamos nuestro perfil luminoso, la caridad, la misericordia, el perdón, la humildad, más cerca estaremos de la felicidad plena. Nada vamos a encontrar en la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia… sólo vacío, oscuridad, insatisfacción y condenación".

Sobre el evangelio de San Marcos en particular, el párroco de Nuestra Señora del Carmen, comenta que es el más breve de los 4 e incluso es la base de los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Marcos, escribe el evangelio para los fieles cristianos de la iglesia de Roma, es decir para los gentiles convertidos quienes reconocen en Jesús a la única divinidad. Por eso mismo serán perseguidos por Nerón, y luego asesinados en el coliseo romano que todavía sigue en pie.

"Nadie conoce el día y la hora… Estén despiertos… son conceptos muy parecidos a los abordados en la parábola de las cinco necias y las cinco prudentes que vimos en el evangelio de San Mateo dos domingos atrás: mantengamos la lámpara con combustible, carguemos con aceite nuestras reservas todo lo que podamos. El combustible espiritual viene de la mano de la Eucaristía, la oración, la reconciliación, las buenas obras, la lectura de la palabra de Dios… Iluminemos nuestra vida y la de quienes nos rodean. En un momento, caeremos en la cuenta de que ya estábamos sentados al banquete. Luego, en ese tránsito, a cada uno lo que le toca: la forma en que carguemos nuestra cruz, depende del ejercicio diario de las enseñanzas recibidas y qué tan profundamente conectemos con ellas, es decir con Dios. Pero no desde el miedo infantil o el temor a las represalias, sino desde el convencimiento primero y testimonio después de que no hay otro camino. El resto es distracción y pérdida de tiempo que, todos lo sabemos, vale oro. No lo desperdiciemos", concluye Rufino.