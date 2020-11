"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

29 de Noviembre de 2020 - Año II - Edición Nº 108 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA MARCHA POR LA VIDA El sábado 28 de noviembre se realizaron en todo el país distintas manifestaciones para expresar el valor y el respeto por la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Fieles de las comunidades católicas junto a hermanos de otras confesiones religiosas y a hombres y mujeres de buena voluntad participaron de encuentros multitudinarios en lugares públicos de las principales ciudades de Argentina, donde se manifestaron en favor del derecho humano a la vida de toda persona garantizado en la nuestra Constitución Nacional, en los siguientes conceptos: "Es oportuno manifestarse ante la inminente amenaza contra la vida inocente que, nuevamente, se debate en el Congreso Nacional. Nada justifica la muerte de un inocente en el seno materno. La salud pública, la política y la sociedad toda, debemos encontrar soluciones que respeten, siempre y sin excepción, las dos vidas en cada gestación". "Toda vida es valiosa. La vida del niño por nacer, la vida del anciano débil, la vida de los jóvenes, la de los enfermos, la de los más pobres, toda vida es valiosa. Estamos invitados a cuidar toda vida". "Pero también es muy importante que lo manifestemos en lo secreto de la propia conciencia, porque es muy importante madurar la convicción de que Toda Vida Vale." "Jesús, que quisiste hacerse hombre en un vientre de mujer, tu Madre Santísima, ayúdanos y abre los corazones de todos nuestros legisladores al cuidado de toda vida humana".

Manifestación frente al Congreso Nacional - Vale toda vida NUEVO VICARIO PARROQUIAL En las misas del pasado fin de semana, el Padre Fernando Crevatin presentó a la comunidad de la ´parroquia Santa Florentina al nuevo vicario parroquial con estas palabras: "Ayer se integró a la Comunidad sacerdotal de la parroquia el padre Hernán Chávez, del clero de nuestra diócesis. Hernán tiene 50 años y se incorpora a la actividad pastoral como Vicario parroquial. Recemos por él y acompañémoslo con nuestro afecto y cercanía. El Señor Jesús, nuestro Buen Pastor, siempre escucha nuestras oraciones. Dios quiera podamos seguir creciendo en la comunión como Pueblo santo de Dios".

Nuevo vicario parroquial en Santa Florentina ORDENACIONES EN TIEMPO DE PANDEMIA En una emotiva ceremonia realizada el 27 de noviembre en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Maquinista Savio de la diócesis de Zárate - Campana, nuestro obispo Mons. Pedro Laxague presidió las primeras ordenaciones en el marco de la actual situación de pandemia con todas las medidas de seguridad sanitaria. El nuevo presbítero Martin Evangelista en su mensaje de agradecimiento nos ayudó a comprender lo mucho que significó en su vida las palabras de San Pablo expresadas en su lema de ordenación: "Entregarles no solamente la Buena Noticia de Dios, sino también vuestra propia vida". (1 Tes 2,8) También fueron ordenado diáconos: Jorge Meneghello y Jorge Clavijo. Mayoría que no pudo asistir presencialmente al oficio religioso lo vivió a través de la transmisión que se realizó en el canal de YouTube de la parroquia Inmaculada Concepción y el canal del obispado. Rezamos para que Dios les de renovadas fuerzas para atender plenamente los nuevos servicios pastorales que deberán desempeñar.

COLECTA NACIONAL DE AYUDA AL MIGRANTE Y REFUGIADO Acompañando el lema del Papa Francisco "Como Jesucristo, obligados a huir" se llevará a cabo el próximo 28 y 29 de noviembre la Colecta Nacional de Ayuda al Migrante y Refugiado en todas las Parroquias y Capillas de nuestro país. No podemos sentirnos "bien" cuando un miembro de la familia humana es dejado al margen y se convierte en una sombra. El grito silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de Dios en primera línea, siempre y en todas partes, para darles voz, defenderlos y solidarizarse con ellos… La recaudación de esta Colecta se destina a la asistencia y promoción de la población migrante y refugiada en todo el territorio del país y ayuda a cumplir con los objetivos y las tareas de asistencia integral que realizan los diferentes Equipos Diocesanos de Pastoral Migratoria a nivel nacional.

Semblanzas entre hermanos:

Marcha Por La Vida / Colecta Nacional de Ayuda al Migrante y Refugiado

