P U B L I C







Es muy común que se confunda al religioso con el cristiano, religión con cristianismo. Y aunque aparente lo mismo, la verdad, no lo es. La religión es un conjunto de creencias, normas de comportamiento, ritos, ceremonias, etc., de acuerdo con la fe de esa persona, en torno a la divinidad. El cristianismo es una relación de intimidad con Dios a través del Espíritu Santo, reconociendo a Jesucristo, como "el único mediador entre Dios y los hombres". (1 Timoteo 2:5). Y "La Biblia" como fuente de autoridad, fe y conducta. Ser cristiano es más que creer. "Hasta los demonios creen y tiemblan". (Santiago 2:19) A veces la religión es utilizada para ocultar la codicia de falsos maestros.A causa de su enseñanza, mucha gente cree que las cosas materiales son una señal indubitable de la bendición de Dios.¿Te has desilusionado por alguien así? Dios no tiene la culpa de alguien que distorsiona su mensaje, sigue buscando, El tiene un lugar para ti, donde se da el mensaje correcto, no busques a personas, busca a Dios, a través de Jesucristo. "Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. "Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá" (Mateo 7:7,8) Jesús se opuso a las manifestaciones externas de aquellos que usaban la máscara de la religión: "… y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos...y volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: "Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa demercado" (Juan 2:14-16). Cuando el Señor entró al templo, percibió la corrupción de aquellos que hacían de la religión un comercio y que alejaban a quienes de verdad buscaban a Dios y les dijo: "Han convertido la casa de Dios, en cueva de ladrones" (Mateo 21:13). Los fariseos integraban una secta religiosa y política entre los judíos yJesús los condenó por su hipocresía. En nuestros días, algunos se parecen, ya que ponen todo su empeño en reclutar personas, pero pasan por alto, o ponen en segundo plano, la necesidad más importante que tienen esas personas: "La salvación de sus almas". "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros" (Mateo 23:15). Religiones hay muchas,Salvador hay uno solo,"Jesús" y Él no vino a crear religiones,sino a traer salvación, y ésta se logra haciéndonos amigos de Jesús, arrepintiéndonos de todo lo que a Dios no le agrada, pidiéndole perdón, y aceptando su sacrificio en pago de nuestros pecados."Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1ª Juan 1:9). ¿Cómo no caer en ningún engaño? Es necesarioque c/u profundice la fe y el estudio de la Biblia, ya lo dijo Jesús, "Escudriñad (estudiar a fondo) las escriturasporque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;y no queréis venir a mí para que tengáis vida." (Juan 5:39-40) ¿Quieres saber más de Jesús, el Salvador? Sigue buscando, no te arrepentirás. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga!!! Hasta la próxima semana. Emilio Camucce Varela 447- (Ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El negocio y la religión"

Por Emilio Camucce

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar