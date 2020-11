Rincón Tuerca

TC MOURAS: La categoria vuelve a visitar el autódromo de La Plata durante este fin de semana con otro parque de autos interesantes. Desde las 11 hs televisa la TV Publica. PRESUPUESTO: Luego de las carreras desarrolladas en el autódromo de Dolores el piloto local dejó entrever que la idea es realizar todo el campeonato que terminan el año con su cupecita Chevrolet cuenta con el presupuesto acorde. VENDER: Luego de varias temporadas Oscar De Biase puso en venta su Cupecita del TC del ayer dado que su idea en terminar el auto que ya viene armando y esperan poder llegar a terminar el mismo para el año próximo. NACIMIENTO: La llegada de Rufina a la familia Villa puso la alegria al hogar de papá Oscar y mamá Soledad que recibieron el saludo de amigos y familiares para este joven piloto de picadas. FORMULA 3 METROPOLITANA: Un fin de semana donde la categoria vuelve a su actividad con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. ABIERTO: El circuito "Al Limite" de Motocross está abierto todos los sábados y domingos a partir desde las 10 hs donde está permitido realizar asados y se deben tomar los protocolos para poder probar. ACTIVIDAD: Días atrás también el gobierno habilitó a nivel nacional la actividad del motocross con la posibilidad de comenzar a corte plazo los campeonatos para las diferentes categorias. LLEGAR: Finalmente la determinación de Vicky Emma era haber corrido en el rally de Balcarce pero no se llegó en forma para tal emprendimiento con el Fiesta y el equipo entendió que no se tenía el auto de la mejor manera para esta propuesta dado que iba a ser parte del Rally Federal donde comenzó el campeonato. EXTRAÑA: El "Patito" Olivera en rueda de amigos dijo que extraña no poder estar corriendo por una cuestión económica porque asegura que su físico está para correr en forma tranquila. Mirá vos! SENSACION: Martín Basilisco tiene listo su auto para comenzar en las picadas que da toda la sensación que comienzan su campeonato donde el ex piloto de karting y de Alma cuentan sus amigos que se tiene mucha fe para arrancar. DECIDIR: Parece que Leandro Cracco ya decidió finalmente dejar de correr en la categoría Alma para cambiar y sumarse a la categoria Turismo Pista a la Clase Uno con la motorización de Lamuedra y el chasis a cargo de Mariano Novoa y el representante de Zárate estaría arrancando el próximo año. ENOJO: El abuelo sigue a su nieto cada vez que corre en la categoria de Alma pero el día no lo dejaron ingresar al autódromo por una cuestión de edad lo que se enojó mucho y no lo podían tener por suerte lo calmaron y se retiró a su casa. TC PISTA MOURAS: En el autódromo de La Plata la categoría visita el mismo en este fin de semana por otra fecha del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. BUZO: Con mucha alegría logró encontrar el buzo que venía buscando Fernando Moreno desde hace algún tiempo lo que lo pone con un viejo sueño que utilizará en el mundo de las picadas. PROKART: Esta especialidad del karting llega al Kartódromo Argentino durante este fin de semana para desarrollar dos carreras donde viene corriendo Ignacio Lopez el piloto local con el karting que atiende su propio padre. COMPLICADO: No está en su mejor momento la categoria a nivel nacional con pretensiones de llegar a nacional pero en su última presentación un parque de once autos marcó lo complicado que se encuentra donde aún restan dos fechas para cerrar el presente torneo que con televisión en directo tampoco alcanzó a levantar su parque. FORMULA RENAULT: La categoria fábrica de talentos este fin de semana se está presentando en el autódromo Juan y Oscar Galvez por otra propuesta del presente campeonato donde desde las 10.30 hs televisa Canal Trece a través del programa Carburando. CARAVANA: En el marco de la Fiesta del Automóvil desde las 10 hs se realiza una caravana por la ciudad para autos de colección, del TC del ayer, autos de competición donde partirán de las puertas del museo del automóvil Manuel Iglesias. ARMAR: Ezequiel Fossatti viene trabajando desde hace algún tiempo en el armado de su Falcon de Cara a sumarse al mundo de las picadas donde el hijo del reconocido "Yanqui" continúa los pasos de su padre. Será tan bueno como papá? PASION: Cristian Falivene está evaluando poder hacer algunas carreras en karting como para poder disfrutar de su pasión de correr y hacerlo con sus hijos que ya viene corriendo en la categoria Pako de la cual participa desde el año anterior. SUPER TC 2000: La categoria llega hasta el autódromo capitalino durante este fin de semana por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal Trece a través del programa Carburando. FUNCIONAR: Finalmente el circuito de Castelli puede funcionar lo que dejó contento a toda la zona que estaban ansiosos de poder transitar en el mismo que ya arrancó con los karting. RECORDAR: Los muchachos de las motos de alta porte vienen de juntarse dias atrás para volver y recordar de alguna manera asado de por medio de sus viajes y empezar a programar lo que podrá venir en futuro que ya vienen extrañando. JEEP: Aunque no hay actividad por el momento igual Sandro Ariu continua trabajando en su Jeep de cara a lo que se puede concretar antes de fin de año y el representante local no desea dejar nada liberado al azar donde lo curioso es que suele probarlo en el jardin de su casa para la alegria de su familia. Qué jugador nuestro personaje! TC PLATENSE: Llega hasta el autódromo platense para encarar otra carrera de su campeonato con su habitual parque de autos este fin de semana. Desde las 9.30 hs arrancan con sus espectáculos. HIJO: En nota televisiva Carlos Debesa habló de su nuevo emprendimiento en el Dakar que se viene con sus cuatriciclos que atienen y dejó en claro que en esta ocasión su hijo Lucas será el encargado de todo el equipo quien tendrá la mayor responsabilidad del todo el trabajo. DECISIÓN: La idea es que el auto se termine para el próximo año donde se sumara al Turismo Cuatromil Argentino tras tomar la decisión donde el receso servirá para probar y llegar con las condiciones claras para ser lo competitivo que el piloto zarateño desea. CONFORME: Mauro Salerno estuvo probando con su auto dias atrás en San Pedro y el resultado fue positivo ante llegar a los tiempos deseados lo que dejó conforme al actual piloto de picadas que ahora sus amigos le piden que debe abonar el asado para su equipo. DESAFIO FIAT: La monomarca está este fin de semana presentándose en el autódromo de Capital Federal con su habitual parque de autos donde televisa Canal Trece desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. HERMANOS: Ante la situación de como se va encaminando las propuestas del Rally Mar y Sierra los hermanos Emma tomaron la decsión no arrancar hasta el año próximo con su actividad en la categoria. ESPERAR: Lo concreto que tanto como Gustavo Gabriel y Gerardo decidieron esperar y terminar bien los trabajos en los diferentes autos y llegar desde la primera del año próximo cuando de curso al campeonato 2021. POSIBILIDAD: Tal situación también tomó la misma posibilidad Vicky Emma que dejó su auto en el taller y al igual que el resto de su familia se esperara hasta la próxima temporada y si bien se había pensado hacer algo en la categoria Rally Federal después se decidió no encarar esta posibilidad y al igual que el resto seguramente el año próximo. PELEAR: Viene de correr en el autódromo de La Plata en el Turismo Cuatromil Argentino donde Juan Carlos Bava participó obteniendo diferentes resultados en las dos finales que lo ponen en la pelea del campeonato con el Ford que tiene a Matias Guillen atendiendo la planta impulsora. AZUL: El Falcon ya comienza a tomar color azul y se va terminando por parte de Daniel Carballo que desea llegar en forma y término para el arranque de las picadas en San Pedro. En su taller en Lima se trabaja para esta posibilidad. CONFIRMAN: Los dirigentes de la categoria RF de Karting confirmaron que el próximo fin de semana estarán llevando adelante dos fechas mas del presente campeonato en el kartódromo Argentino. INTENTAR: Valentino Lacognata está intentando correr en el comienzo algún campeonato en el mundo del motocross pero aún no está definido el arranque y el joven piloto zarateño se muestra ansioso por estos dias. FORMULA NG: En el autódromo platense la categoría visita este fin de semana el lugar en la búsqueda de concretar dos carreras para el campeonato con otro parque de autos interesantes donde desde las 10 hs comienzan con su show. PODIOS: La categoria de karting viene de correr en el kartódromo Argentino donde participaron los hermanos Panetta en la Clase Mini con un dominio excelente donde Bautista se impuso en las dos carreras y Santino por su parte fue tercero y segundo respectivamente y es su escolta, como pensar que estos chicos son cosa enserio y para tenerlos en cuenta. LOGRAR: La satisfaccion del limeño es grande tras lograr un podio con su tercer puesto en la Clase GTB del TC Regional como motivado a todo su equipo y abrió la posibilidad de meterse en la pelea del campeonato aunque falta muy poso para el cierre del torneo que se estará definiendo en su presentación en dos semanas. GT 2000: Visitan el autódromo platense en la busca de concretar otra carrera del campeonato donde desde las 13 hs largan su final. TC PICK-UP: En el autódromo de La Plata las camionetas desarrollan dos carreras en este fin de semana con otro parque interesante de autos donde desde las 11 hs televisa la TV Publica. Matias Rodriguez el actual puntero del campeonato. DETERMINACION: A propósito de Matias Rodriguez viene de vender la Dodge del Turismo Carretera y el yerno del motorista Daniel Berra ya tomó la determinación de armar un Torino actualizado por la categoria para el próximo año que contará con la motorización de su suegro Daniel Berra. EXPOSICION: Desde el 23 de este mes se está realizando en el edificio 6 de Julio una exposición de maquetas de autos del automovilismo deportivo que se prolongará hasta el 4 de diciembre en el horario de la tarde para los que desean de esta hermosa posibilidad visiten la misma. OVALO: Por el momento siguen sin actividad en la categoria de los ciclomotores donde los dirigentes están intentando realizar en el óvalo de San Andrés de Giles alguna competencia ya esperando en el verano con una idea de realizar en principio dos carreras. Bienvenido!

