El piloto de nuestra ciudad escoltó al brasileño Rubens Barrichello, quien obtuvo su primera victoria en la categoría. Hoy, ambos partirán desde la primera fila en la Final que se pondrá en marcha a las 11.40. El campanense Matías Milla (Renault Fluence) volvió a tener protagonismo central en el Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Ayer, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires y en el marco de la quinta fecha de la temporada 2020, el piloto de Campana concretó el segundo mejor tiempo en la clasificación y terminó luego la carrera clasificatoria en el segundo lugar. Por ello, hoy estará largando desde esa posición la final que se pondrá en marcha a las 11.40 horas, siempre en el circuito 6 del coliseo porteño. En la clasificación, bajo la lluvia, el Negro quedó a 115 milésimas de su compañero de equipo Facundo Ardusso. Y si bien consideró que "el tráfico" en pista le impidió quedarse con la pole position, largó la carrera clasificatoria desde el primer lugar, dado el sistema de penalizaciones. Y en el inicio de esa prueba a 13 vueltas, Milla se enroscó de entrada con Nicolás Moscardini (Honda Civic) y aunque agarró la punta, se pasó en la curva 2 y fue superado por Rubens Barrichello (Toyota Corolla) y el propio Moscardini. Sin embargo, giros después, el piloto de nuestra ciudad dio cuenta del campeón 2019 del TC2000 y se quedó con la segunda colocación. De allí en adelante nada cambió para el campanense, más allá de un ingreso del pace car que lo volvió a poner cerca del brasileño. Pero el ex subcampeón de la Fórmula 1 mantuvo su liderazgo y luego fue construyendo una ventaja que confirmó su primera victoria en el Súper TC2000. Milla fue segundo y Juan Ángel Rosso (Honda Civic) llegó en tercer lugar y completó el podio. "No pude terminar de regular el freno, me quedó el auto con muchísimo freno trasero y en la primera vuelta se me bloqueó la rueda trasera y casi hago un trompo. Pero bueno, me ganó nada menos que Rubens Barrichello. Estoy contento, he puesto todo: corrí más con el corazón que con otra cosa", comentó el piloto de nuestra ciudad antes de subirse al podio. Con su actuación de ayer sumó ocho unidades para el campeonato y avanzó una posición: ahora se encuentra 8º con 28 puntos. Claro está: lejos de los 88 que ostenta el líder, Matías Rossi (Toyota).

MILLA, EN EL PODIO, SALUDANDO AL GRAN RUBENS BARRICHELLO, VENCEDOR DE LA CARRERA CLASIFICATORIA.



Automovilismo:

Súper TC2000; Matías Milla fue 2º en la carrera clasificatoria

