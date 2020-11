En una jornada marcada por los homenajes a Diego Armando Maradona, el Millonario venció 2-0 a Rosario Central, mientras el Rojo superó 2-1 a Colón. Por su parte, Gimnasia le ofrendó a su exDT una gran victoria en Liniers.

En días de mucho dolor por la muerte del más grande futbolista de todos los tiempos, ayer se puso en marcha la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, denominada ahora, justamente, Diego Armando Maradona. Y las principales noticias de este sábado fue que River Plate, Banfield e Independiente se clasificaron a la Zona Campeonato.

El Millonario venció 2-0 como visitante a Rosario Central con goles de Robert Rojas y Damián Martínez (en contra). De esa manera llegó a 12 puntos en la Zona 3 que también clasificó a Banfield (10), que igualó 0-0 con Godoy Cruz.

Por su parte, el Rojo superó 2-1 como visitante a Colón de Santa Fe y, con ese resultado, consiguió el segundo boleto de la Zona 2, dado que el Sabalero ya estaba clasificado. Los goles del conjunto de Avellaneda fueron obra de Jonathan Menéndez y Alan Velasco.

El que consiguió también un gran resultado fue Gimnasia de La Plata, el equipo que era comandado, justamente, por Maradona. Los jugadores del Lobo le ofrendaron a su exDT una importante victoria 1-0 sobre Vélez en Liniers con gol de Maximiliano Coronel. Así, el Lobo y el Fortín comparten la cima de la Zona 6 con 8 unidades, apenas una más que Huracán (juega hoy).

La jornada de ayer se abrió con el primer triunfo de Racing en el certamen: La Academia venció 1-0 a Unión de Santa Fe y le dio vida a Arsenal en la Zona 1 (los de Sarandí juegan mañana).

La programación de esta quinta fecha continuará hoy con cuatro encuentros. El más destacado será el que jueguen Boca Juniors y Newells en La Bombonera desde las 19.20 horas. Además se medirán: Defensa y Justicia vs Central Córdoba (17.10), Lanús vs Talleres (21.30) y Huracán vs Patronato (21.30). Mañana, en tanto, se enfrentarán: Aldosivi vs Argentinos (17.10), Atlético Tucumán vs Arsenal (19.20) y Estudiantes vs San Lorenzo (21.30).