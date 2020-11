El Auriazul debutará el próximo viernes, cuando reciba a Central Ballester. Luego, el martes 8 visitará a Argentino de Rosario. El plantel de Puerto Nuevo comenzará mañana la semana previa al inicio del Torneo de Transición de la Primera D, ya teniendo clara su fecha de debut: será este viernes 4 de diciembre, cuando reciba a Central Ballester por la primera fecha de la Fase Reválida. El Portuario buscará arrancar con victoria una competencia que, prácticamente, no le da margen de error: para poder pelear por el segundo ascenso debe ganar la Fase Reválida. De esa manera accedería al Octogonal que definirá el segundo boleto a la Primera C. En ese sentido, Gastón Dearmas deberá poner el foco en el Canalla, pero tampoco deberá perder de vista que apenas cuatro días después del debut, el Auriazul deberá viajar hasta Rosario, dado que el martes 8 de diciembre se medirá con Argentino como visitante por la segunda fecha. Así, el arranque del Torneo de Transición presenta alta exigencia para un conjunto que apenas tuvo apenas 40 días de trabajo previos al primer compromiso. Y que solo pudo disputar dos amistosos: uno ante Juventud Unida y otro frente a Sportivo Barracas. El tercero lo tenía programado para ayer, pero Atlas se bajó y el Portuario no pudo confirmar un nuevo rival (iba a ser Lugano, pero las lluvias de la semana complicaron esa posibilidad). Por eso, los dirigidos por Dearmas cerraron este sábado su última semana de preparación con un nuevo entrenamiento en el predio del Centro Cristiano Evangélico de Otamendi. Mientras que mañana comenzarán la cuenta regresiva de cara al debut del viernes frente a Central Ballester.



ANGEL RAMÓN, UNO LOS QUE TENDRÁ CONTINUIDAD EN EL AURIAZUL (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).



Primera D:

Puerto Nuevo arrancará con dos partidos en cuatro días

