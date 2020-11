GOL DE BENEDETTO El delantero argentino Daría Benedetto marcó ayer el tercer gol de la victoria de Marsella, que derrotó 3-1 a Nantes como local. En su festejo, el exBoca le dedicó el tanto a Diego Armando Maradona. Ayer, también por la 12ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain igualó 2-2 con Bordeaux. Por este resultado, Lille tendrá la oportunidad de alcanzarlo en la cima si derrota como visitante al Saint Etienne. Por el momento, PSG tiene 25; Lille, 22; y Marsella, 21. ALETI ES LÍDER Por la 11ª fecha de La Liga de España, donde también se dieron homenajes a la figura de Diego Maradona, Atlético Madrid venció ayer 1-0 como visitante a Valencia y no sólo estiró su invicto, sino que volvió a alcanzar a Real Sociedad en la cima de la tabla de posiciones (ambos tienen 23 puntos, pero el equipo de Diego Simeone cuenta con un partido menos). Ayer, además, Alavés sorprendió 2-1 como visitante a Real Madrid; Elche, con un gol de Lucas Boyé, igualó 1-1 con Cádiz; y Sevilla, uno de los dos equipos de España en los que jugó Maradona, derrotó 1-0 como visitante a Huesca. Hoy jugará el otro conjunto español en el que estuvo Diego: desde las 10.00, Barcelona recibirá a Osasuna en el Camp Nou (transmite DirecTV). La jornada continuará luego con Getafe vs Athletic Bilbao, Celta de Vigo vs Granada y Real Sociedad vs Villarreal. GANÓ EL LEEDS En la continuidad de la 10ª fecha de la Premier League, que también regaló fuerte homenajes a Diego Maradona, Leeds superó 1-0 como visitante a Everton. De esta manera, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa consiguió tres puntos importantes para alejarse de la parte baja de la tabla y tratar de instalarse en la primera mitad de la tabla (quedó 11º con 14 puntos). Ayer, además, también jugaron: Brighton 1-1 Liverpool, Manchester City 5-0 Burnley y West Bromwich 1-0 Sheffield United. Hoy se medirán: Southampton vs Manchester United (11.00, ESPN), Chelsea vs Tottenham (13.30, ESPN) y Arsenal vs Wolverhamtpon (16.15, ESPN). Mañana lo harán Leicester vs Fullham y West Ham vs Aston Villa. SERIE A ITALA Ayer comenzó la 9ª fecha del Calcio con tres encuentros: Sassuolo 0-3 Inter, Benevento 1-1 Juventus y Atalanta 0-2 Hellas Verona. El líder Milan tendrá hoy la posibilidad de extender su ventaja cuando reciba a Fiorentina (11.00, ESPN). Por su parte, Napoli será local ante Roma (16.45, ESPN), en el estadio que llevará el nombre de Diego Armando Maradona. GANÓ EL BAYERN Por la 9ª fecha de la Bundesliga, Bayern Munich venció 3-1 como visitante a Sttutgart (sin Nicolás González, lesionado) y, de esa manera, continúa en la cima de las posiciones. Hoy, Bayern Leverkusen (con Lucas Alario) recibe a Hertha Berlin y en caso de ganar quedará como único escolta, apenas un punto por debajo. PRIMERA A FEMENINA En el inicio del Torneo de Transición de la Primera A Femenina de AFA ayer se disputaron cuatro partidos: Boca Juniors 4-0 Excursionistas, UAI Urquiza 5-2 Platense, River Plate 6-0 Lanús y Racing Club 3-0 Villa San Carlos. La programación continuará hoy con Rosario Central vs Defensores de Belgrano e Independiente vs El Porvenir.



29 de Noviembre de 2020

