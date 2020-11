Con el cierre del libro de pases, Villa Dálmine confirmó el arribo de dos nuevas incorporaciones para el plantel que conduce Felipe De la Riva: Francisco Manenti y Lucas Souto, quienes le brindarán opciones al entrenador ante lesiones como las de Santiago Moyano (esguince de rodilla) y Facundo Lando (desgarro). Manenti, de 24 años, es un marcador central formado en Newells, donde no llegó a debutar en Primera. Sí lo hizo en Unión Comercio de Perú y Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo con el que disputó cinco encuentros en la última Superliga. Ahora llegará libre a Mitre y Puccini para convertirse en una alternativa para la línea de tres marcadores centrales que utiliza el DT. En tanto, Souto (21 años) es un lateral derecho que arribará a préstamo desde Ferro Carril Oeste, institución con la que firmó contrato profesional en mayo del año pasado. Sin embargo, no ha llegado a debutar en Primera. Ahora desembarcará en el Violeta, dos meses después de haber tenido cerrada su llegada: en septiembre tenía todo acordado con Villa Dálmine, pero no pudo cerrar su salida de Caballito y, por ello, De la Riva terminó desistiendo de esa opción y avaló la llegada de Lando.

Villa Dálmine:

Llegan dos nuevos refuerzos, Souto y Manenti

