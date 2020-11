Breves: Deportivas

REVANCHA NEGRA

En el anteúltimo partido del Personal Tri Nations, Nueva Zelanda aplastó 38-0 a Los Pumas en un partido disputado en la madrugada de ayer. De esta manera, los All Blacks se tomaron revancha de la primera victoria de Argentina en el duelo entre ambos (ocurrida dos semanas atrás por este mismo certamen) y, además, se quedaron con el título de esta nueva edición del certamen de selecciones más importantes del Hemisferio Sur (este año no participó Sudáfrica, debido a cuestiones sanitarias), más allá que tanto Los Pumas como Wallabies puden alcanzarlos en la última jornada del torneo. Antes del encuentro, los neozelandeses le ofrendaron el tradicional "Haka" a Diego Armando Maradona: el capitán del equipo, Sam Cane, depositó antes de la habitual ceremonia una camiseta con el número 10 y el nombre de Maradona en el centro de la cancha. Después, los hombres de negro sometieron a los argentinos, quienes no pudieron contrarrestar la presión del rival y tuvieron muchas imprecisiones en el manejo de la ovalada. La última presentación de los dirigidos por Mario Ledesma será el próximo sábado ante Australia.

TIRANTE FINALISTA

El argentino Thiago Tirante (19 años) se clasificó a la final del Challenger de Lima tras vencer ayer al ucraniano Vitaliy Sachko por 6-2 y 6-4. De esta manera, luego de superar la clasificación, el joven definirá el título frente al colombiano Daniel Galan, ubicado en el puesto 129 del ranking mundial.

MATTHYSE JR, NOQUEADO

Walter Matthysse Jr había debutado el pasado fin de semana como profesional con una victoria por KO en el primer round ante Dante Cano. Sin embargo, siete días después, sufrió una dura derrota en su pelea con Franco Morello, quien lo noqueó en el segundo round. Por el golpe recibido, Matthyse Jr debió ser retirado con un cuello ortopédico y fue trasladado a un centro médico para su evalución.