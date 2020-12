Después del mes pico en la ciudad se evidenció una fuerte caída de los contagios que informa diariamente la Secretaría de Salud municipal. Ayer fueron confirmados 15 positivos y 52 altas médicas. Así, ahora, son 194 los casos activos. En la evolución de la pandemia de coronavirus en Campana, octubre fue el mes con mayor cantidad de casos confirmados: 1.304, generando un promedio de 42,9 positivos por día. Sin embargo, de ese pico se pasó a un noviembre en el que los contagios cayeron abruptamente: durante los últimos 30 días, la ciudad reportó 378 nuevos casos, a un promedio de 12,6 por día. Esto significa que, entre un mes y otro, la diferencia fue de 30 positivos diarios. Y que la cantidad acumulada cayó un 71%. Incluso, el total de noviembre (378) quedó mucho más cerca de lo registrado en julio (206) que de lo ocurrido en agosto (677) y septiembre (1.133). En contrapartida, no sucedió lo mismo con respecto a los fallecimientos: noviembre acumuló 16 en la ciudad y se convirtió en el tercer mes con mayor cantidad por detrás de octubre (39) y septiembre (23), superando a agosto (12) y julio (5). Este balance mensual se cerró ayer, lunes 30, jornada en que la Secretaría de Salud confirmó 15 nuevos positivos y 52 altas médicas, después de no haber brindado parte alguno el último domingo. Con estos números, además, los recuperados en Campana ya son 3.574 y representan el 92,4% de los casos totales (3.870). Mientras que los casos activos siguen en descenso: ahora son 194 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. A su vez, el área de Salud local no notificó nuevos decesos, por lo que la ciudad se mantiene con 102 víctimas fatales (la tasa de letalidad es 2,64%). En cuanto a los contagios, los 15 positivos informados ayer representan el 34% de todos los detectados en la última semana: entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre se acumularon 44 casos, convirtiéndose en la semana con menor cantidad de los últimos cuatro meses. REPORTE PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 18:40 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 4.126 casos totales. Es decir: 14 más que los que mostraba el sábado y 256 más que los indicados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. La otra diferencia en el reporte provincial radica en la cantidad de fallecidos: ayer sumó uno más y llegó a 105; tres más que los 102 que viene informando el área de Salud local.









SIGUEN BAJANDO LOS CASOS ACTIVOS EN LA REGIÓN Al igual que en Campana, en los distritos vecinos crecen los recuperados y descienden los contagios. Escobar reportó 5 decesos; y Pilar, otros 3. En las últimas 48 horas, la Municipalidad de Zárate confirmó 9 positivos y 21 altas médicas. De esta manera, su cuadro de situación alcanzó los 3.445 casos totales: 340 se encuentran activos, 2.991 se han recuperado y 114 han fallecido. Además, la vecina ciudad informó que acumula 245 análisis pendientes de resultado. Por su parte, entre domingo y lunes, la Mesa Local de Emergencia Sanitaria de Escobar reportó 28 nuevos positivos, 51 altas médicas y 3 decesos. Con estos números, el cuadro de situación del distrito es de 9.352 casos totales: 1.239 se encuentran activos, 7.870 se han recuperado y 243 han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se notificó un solo positivo en las últimas 48 horas y, además, cinco altas médicas. Así, el municipio presenta ahora 1.024 casos totales, divididos en 93 activos, 909 que se han recuperado y 22 que han fallecido. Además, cuenta con 9 análisis pendientes de resultado. Finalmente, en Pilar se registraron 59 nuevos positivos, 85 altas médicas y 5 decesos. De esta manera, el cuadro de situación del distrito quedó ayer con 13.170 casos totales: 909 se encuentran activos, 11.975 se han recuperado y 286 han fallecido.

Coronavirus:

Noviembre acumuló un 71% menos de casos que octubre en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar