El Intendente destacó el intenso trabajo del Municipio frente a los daños causados por el temporal

Abella también remarcó la articulación con las empresas de servicio para normalizar la situación en la ciudad luego de los destrozos ocasionados por la tormenta de viento y lluvia. El domingo continuaron las tareas durante toda la jornada. El intendente Sebastián Abella realizó este lunes un balance positivo del gran operativo que llevó adelante el Municipio para normalizar la situación en la ciudad tras el temporal que azotó la ciudad el sábado y que provocó caída de árboles y postes de luz, daños en el tendido eléctrico y otras roturas. "Fue un día complejo para toda la zona porque la tormenta afectó fuerte poniéndonos a prueba como municipio y los resultados al día de hoy (lunes) son muy favorables", remarcó el jefe comunal al encabezar la conferencia de prensa donde se detallaron las acciones implementadas durante todo el todo el fin de semana para asistir a los vecinos y reparar los daños ocasionados. En este marco, Abella destacó la tarea coordinada y en equipos que llevaron adelante las distintas dependencias municipales "que estuvieron muy abocados y comprometidos" para resolver los problemas que se generaron para salvaguardar la integridad física de los vecinos. Puntualmente, explicó que Defensa Civil, junto a la Secretaría de Espacio Público y la Dirección de Tránsito y Transporte, trabajaron retirando los árboles y postes caídos para despejar calles y veredas de distintos puntos de la ciudad además de vallar las zonas donde había cables caídos. En tanto que, la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Educación brindó asistencia a las familias que sufrieron daños en sus hogares. También valoró la labor de las empresas de servicios como EDEN, ABSA y de fibra óptica "que este fin de semana han estado a la altura de las circunstancias resolviendo los problemas que generó el temporal. Trabajamos muy bien en conjunto", dijo. Y concluyó asegurando que en las próximas horas se restablecerán los servicios que faltan en algunas viviendas puntuales. Por su parte, el subsecretario de Planificación y Coordinación Operativa, Nerio Nogueira, explicó que los operativos son coordinados desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana que nuclea un Centro de Emergencia, el cual recibe los llamados del 103 de Defensa Civil, CIMoPU y la Mesa de Enlace, y deriva al área en cuestión de acuerdo a la característica del evento. "La tarea se pudo llevar adelante porque tenemos un protocolo que funciona muy bien y se activa de acuerdo a la emergencia o alerta que ingresa por el llamado de los vecinos", remarcó y explicó que cada evento se registra e identifica con un número para realizar un seguimiento adecuado. "Incluso nosotros nos encargamos de contactar a la empresa prestadora del servicio si el llamado lo requiere para que el vecino no tenga que encargarse de ese llamado. Al mismo tiempo, se contiene a la persona que por la situación que está viviendo puede estar afectado", informó. Nogueira también explicó que durante el fin de semana se coordinó con las fuerzas de seguridad para intensificar los patrullajes preventivos por la noche en las zonas donde no se pudo restablecer la energía eléctrica en forma rápida "para darle tranquilidad a los vecinos". Por último, aclaró que pese a los daños que ocasionó el temporal "afortunadamente no hubo evacuados ni víctimas de ningún tipo". Finalmente, el director General de Defensa Civil, Juan Carlos Ruiz, explicó que, si bien las cuadrillas comenzaron a trabajar durante la tormenta y siguen hoy, ya el día viernes se alertó a las compañías de servicio de energía sobre la posibilidad de un hecho como el que sucedió por la llegada a la zona de un frente frío "para estar atento y actuar inmediatamente". Las intervenciones implicaron el despeje de la vía pública de árboles y postes caídos y el vallado de las zonas donde había cables tirados. "Gracias al Intendente y a nuestro Secretario, logísticamente estamos muy bien equipados y preparados para sobrellevar un evento de esta característica. Hubo alrededor de 45 árboles y postes caídos y, entre sábado y domingo, le pudimos dar solución al 80%. Esto denota que tenemos los medios y las ganas de trabajar", finalizó Ruiz.











REPORTES DEL TEMPORAL #Dato los fuertes vientos derribaron un sauce llorón en Pueyrredón y O'Higgins, los cables que pasaban entre las ramas provocaron la caída de dos postes y rotura de una columna de cemento. Defensa Civil trabajó para trozar el árbol luego de que EDEN cortó el suministro eléctrico pic.twitter.com/WIlA08Eiei — Daniel Trila (@dantrila) November 28, 2020 #Dato con la tormenta, las ramas de un árbol cortaron un cable que provocó un principio de incendio, fue en el Complejo docente de Andrés Del Pino al 350. Bomberos a cargo de Alexis Ledesma trabajaron junto al personal de EDEN que cortó el suministro para realizar las tareas pic.twitter.com/VyTEZ8qGvO — Daniel Trila (@dantrila) November 28, 2020 #Domingo, Durante toda la jornada de hoy, los equipos municipales continuarán trabajando hasta normalizar los daños causados por la tormenta. @SebaAbella pic.twitter.com/BVzCP7VRFM — MunicipalidadCampana (@campanagov) November 29, 2020 #Ahora cuadrillas de Espacio Público y Defensa Civil continúan trabajando, para resolver los inconvenientes ocasionados por la tormenta de ayer pic.twitter.com/VvFPK0SFtx — MunicipalidadCampana (@campanagov) November 29, 2020 Cuadrillas de Espacio Publicó, junto a Defensa Civil trabajan en distintos puntos de la ciudad, brindando asistencia frente a los inconvenientes causados por la fuerte tormenta pic.twitter.com/zXb4a18unF — MunicipalidadCampana (@campanagov) November 28, 2020

El Intendente destacó el intenso trabajo del Municipio frente a los daños causados por el temporal

