"No es la gente de la isla, son los que vienen a los campings de paseo", señaló un vecino indignado. Piden volquetes de Agrotécnica. Zanjones transformados en microbasurales en progreso motivaron días atrás que vecinos de la isla que moran a la vera del denominado "Camino isleño" solicitaran que Agrotécnica Fueguina distribuya y gestione volquetes para evitar el creciente y pestilente fenómeno. Lo peor del caso es que un vecino envió a nuestra redacción una foto en la que pueden verse bolsas de basura ya no descartadas sobre el terreno, sino directamente flotando en sobre el Canal Irigoyen. "No es la gente de la isla, son los que vienen a los campings de paseo o a las quintas", señaló un isleño indignado al ser consultado sobre el tema.

Los malos hábitos del sector continental, ahora también en el paraíso isleño.





Triste y decadente: bolsas de basura flotando sobre el Canal Irigoyen.

#QuejaVecinal imágenen más que suficiente, 4 bolsas flotando, URGENTE necesidad de colocar volquetes para residuos en el camino del Sector Islas #Campana. Según los vecinos "así es todo los días la basuras en el río y ahora está creciendo y vuelve todo" @CeMAV_Campana @campanagov pic.twitter.com/0rVX1ysXKi — Daniel Trila (@dantrila) November 30, 2020

Quejas Vecinales:

El problema de la basura también en la Isla

