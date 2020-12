Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RAMAS COLGANDO "Güemes entre Brown y Paso. Hace dos semanas Eden destrozó los arboles de mi vereda, asumo que con idea de proteger los cables. El caso es que las ramas que cortaron y no cayeron al suelo están colgando o apoyadas en los cables, hasta que caigan sobre la cabeza de alguien que pase, sobre algún vehículo o incluso dañen los cables que querían proteger. Ya hice los reclamos y sigo sin resultados. Son seis árboles no solo el de la foto" muestra Carlos. EL PASAJE OLVIDADO "Esta calle es en Pasaje Arenales bajando por De Dominicis centro estamos cansados que siempre que ahí pasto en la calle pase el camión recolector y no lo junte. No es la primera vez, ya tuvimos que hacer otros reclamos antes por lo mismo. Es un juntadero de mugre" muestra Belén. COMO VELERO ESCORADO "En la cuadra de Alvear entre Iriart y Bertolini se encuentra este peligroso poste cada día más inclinado. Desde principio de año se han realizado reiteradas denuncias a EDEN pero hasta el momento no se han acercado y el poste se sigue inclinando" escribe Mara. #QuejaVecinal enorme rotura del pavimento en Ruta 6 altura Granaderos, bajo la pasarela, donde hace 4 días se accidentó un vecino con la moto transitando de noche en ese lugar. Puede verse la profundidad del pozo, una tranpa permanente, igual que otras roturas en la Ruta oscura pic.twitter.com/PQ4c4atzHU — Daniel Trila (@dantrila) December 1, 2020 #QuejaVecinal imágenen más que suficiente, 4 bolsas flotando, URGENTE necesidad de colocar volquetes para residuos en el camino del Sector Islas #Campana. Según los vecinos "así es todo los días la basuras en el río y ahora está creciendo y vuelve todo" @CeMAV_Campana @campanagov pic.twitter.com/0rVX1ysXKi — Daniel Trila (@dantrila) November 30, 2020

1 de Diciembre de 2020:

Quejas Vecinales

