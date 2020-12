El ejercicio de la abogacía y el acompañamiento a quienes recién se inician

"Tenemos la intención de poner en funcionamiento una oficina para que aquellos colegas que no cuentan con un estudio jurídico propio puedan atender clientes en la sede de nuestro colegio", señala el Dr. Guido Borelli, Presidente de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados Zárate Campana. ¿Cómo es la realidad que vive un abogado que recién comienza a ejercer la profesión en el departamento judicial? Lo cierto es que nos encontramos con un montón de realidades, todas son diferentes entre sí y desde la comisión de jóvenes y noveles tratamos de ayudar y contener a todas. El joven que recién comienza muchas veces se encuentra con diferentes dudas y dificultades a la hora de insertarse en la profesión, ya sea por cuestiones económicas o académicas. Por eso desde el Colegio de Abogados, que preside el Dr. Marcelo Fioranelli, cada joven que se acerca cuenta con la contención necesaria, y especialmente desde la Comisión de Jóvenes y nóveles Abogados, ya que cada uno de los miembros tenemos o tuvimos las mismas dificultades a la hora de dar nuestros primeros pasos. Entonces, ahí es donde compartimos nuestras experiencias vividas, apoyándonos unos a otros, brindando las herramientas necesarias para lograr que cada uno de nosotros pueda avanzar a nivel profesional. ¿Qué recomendaciones les darías? En principio involucrarse en el Colegio de Abogados, para mí es como una segunda casa en la cual siempre vas a encontrar alguien dispuesto a ayudarte. El Colegio te permite estar siempre actualizado académicamente, compartir experiencias con colegas que se encuentren ejerciendo la profesión, ya sea de forma liberal o en un Juzgado o en la Administración Pública. En el CAZC van a conocer los distintos criterios del departamento judicial, pueden participar en reuniones plenarias a nivel departamental, provincial y nacional y hasta competir en jornadas deportivas, pero sobre todo a formarse profesional y humanamente. ¿Cuáles son las tareas centrales que realiza la comisión de jóvenes? Desde la Comisión organizamos charlas, debates, actividades académicas, interconsultas con Institutos, talleres, peticiones, búsquedas de recursos y todo tipo de gestión para que el Joven Abogado disponga de soluciones prácticas de todos los problemas que lo aquejan. Lo que estamos buscando es mejorar la calidad profesional de cada joven y novel abogado y poder lograr una mayor inserción profesional de los Jóvenes Colegas. Como objetivo principal tenemos el curso de iniciación profesional el cual tiene una alta convocatoria, hemos notado, por experiencia de todos los que componemos la comisión, que al recibirnos y querer comenzar a ejercer nos falta una cuota más de la parte práctica. Es por ello que en el curso de iniciación profesional tratamos de abordar esta problemática para que quien participe se encuentre dotado y se lleve todas las herramientas para poder atender a un cliente, saber qué documentación pedirle, qué preguntas hacerle y cómo llegar a concretar la resolución del conflicto. También el Colegio está llevando adelante una remodelación integral en la sede de calle French 222 de Campana, donde tenemos la intención de poner en funcionamiento una oficina para que aquellos colegas que no cuentan con un estudio jurídico propio puedan atender clientes en la sede de nuestro colegio. Creemos que puede ser una herramienta muy útil para los jóvenes y noveles abogados ya que en los primeros años de profesión quizás es muy complejo tener un estudio jurídico propio por la inversión económica que implica. ¿Cuál es la principal mejora que notás en el ejercicio de la profesión? Hoy en día la tecnología y los sistemas informáticos se han metido de lleno en nuestra profesión, aún más con la pandemia, es por ello que se está acelerando el proceso de digitalización de la justicia, que representa un avance fundamental. Matricularse, además, tiene un montón de beneficios, la posibilidad de tramitar el DNI y pasaporte, tanto de los matriculados y matriculadas como de sus familiares directos, también pueden utilizar el servicio de BAPROnet, se brindan capacitaciones virtuales gratuitas, tenemos convenio con OCA y Andreani para el envío de cartas documentos, el servicio de AJUTRA (asistencia jurídica gratuita al trabajador), entre otros. Pero sobre todo van a recibir la calidez del Colegio de Abogados de Zárate Campana, que como bien dije antes, es donde siempre van a recibir alguien dispuesto a ayudarte y a defender al joven y novel abogado.

El ejercicio de la abogacía y el acompañamiento a quienes recién se inician

