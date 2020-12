LLAMADO. A EXTRAORDINARIAS El Poder Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias, en las que se tratarán el proyecto de aborto legal y el consenso fiscal, entre sus temas centrales. Sobre el filo de la finalización de las sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso la convocatoria al período extraordinario. En el temario a tratar en extraordinarias se encuentran los proyectos de interrupción voluntaria de embarazo; el de los Mil días de acompañamiento a la madre y al bebé; consenso fiscal; el endeudamiento externo; educación ambiental y universidades; y el que recorta coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; el impuesto a la riqueza, entre otros. ARRIBA DEL 30 POR CIENTA La paritaria docente cerró finalmente con un aumento salarial del 33,5%, y la posibilidad de una revisión en febrero en función de cómo evolucione la inflación. El incremento fue acordado entre representantes de los gremios de la actividad (CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA) y de los Ministerios de Educación y de Trabajo, e implicará que el piso salarial de los docentes pasa de $25.000 a $27.500 a partir de diciembre. El acuerdo sumará una actualización del 10% al 23,5% ya pactado en marzo último, mientras que dejaron abierta la posibilidad de una actualización en febrero, tomando como referencia la inflación. Dicha suma incluye FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), material didáctico y suma extraordinaria. HELLO MR. PRESIDENT El presidente Alberto Fernández se comunicó de forma telefónica con el mandatario electo de los Estados Unidos, Joe Biden. El jefe de Estado y el próximo presidente norteamericano dialogaron por 35 minutos, pese a que en principio se había acordado un contacto de diez minutos. La conversación se realizó desde el despacho del Presidente en Casa Rosada, y contó con la participación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller Felipe Solá. La contacto telefónico, que comenzó pasadas las 16:00, se acordó "hace dos o tres días" y, de acuerdo a declaraciones periodísticas del ministro de Relaciones Exteriores, estaba previsto que tuviera una duración de 10 minutos. A PEDALEAR "Comenzaremos por distribuir durante 2021 unas 10.000 bicicletas y para ello hemos realizado una inversión superior a los 500 millones de pesos entre maquinaria, tecnología y personal", dice Fernando Ferreyra, el country manager de Specialized, que logró convencer de sus proyectos de inversión a la cúpula de la empresa estadounidense creada, y aún hoy, conducida, por Mike Sinyard. La compañía fue pionera en 1974 al producir en serie la famosa Mountain Bike y luego sus productos fueron adoptados por los principales ciclistas del mundo que suelen competir con bicicletas de su marca. Tal fue la expansión de la marca que lograron llegar a instalarse en 90 países y desarrollar bicicletas de todo tipo de experiencia, no solamente deportiva, sino también urbana; para niños y E-Bikes; además de ropa y accesorios. Ferreyra se mostró entusiasmado por haber logrado concretar esta inversión en un momento tan complejo para el país atravesado por estrecheces financieras y una pandemia que no dio ninguna tregua. CERRÓ ESTABLE El dólar blue amagó hoy subir pero finalmente cerró noviembre estable, a $157, y acumuló en el mes una caída de $13. En tanto, el dólar con recargo-aquel cuyas transacciones tienen un límite de US$200-- superó los $143, con un incremento del 3% en el mes. Este lunes, la autoridad monetaria tuvo una participación positiva de US$5 millones, pero en todo el mes acumuló un saldo desfavorable de US$129 millones con sus intervenciones en el mercado. El billete en el circuito financiero informal de la city cotizó sin variantes a $151 para la compra y $157 para la venta, aunque en el comienzo de la operatoria había cotizado con un alza de $2. De este modo, el blue redujo ligeramente la brecha con el oficial al 93,1%, contra el 150% de máximo que había registrado a fines de octubre.



Breves: Noticias de Actualidad

1 de Diciembre de 2020

