Habrá una nueva protesta de los profesionales del Hospital San José

Tendrá lugar este jueves al mediodía. Reclaman por una mejora en las condiciones salariales y laborales.

La Asociación de Profesionales del Hospital San José convocó para este jueves al mediodía a la prensa para darle visibilidad a sus reclamos salariales y laborales. "Se están concretando una serie de recortes en bonificaciones y funciones a varios profesionales; además de que el básico es de $20 mil y las condiciones laborales están lejos de ser las ideales", adelantaron.

La del jueves será la tercera manifestación pública organizada por los profesionales del Hospital en lo que va del año: la primera tuvo como eje el repudio a la agresión que sufriera una doctora por parte la familia de un paciente que había fallecido; mientras que a mediados de noviembre el foco también estuvo puesto en las condiciones laborales y salariales.

"Todos sabemos que la situación de pandemia nos está afectando de una manera muy grave, con mucho trabajo, con mucha tensión, y poniendo en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias constantemente. En este contexto de tensión laboral, no tenemos aumentos salariales desde el 2019. Nos ofrecen miserias, y no sólo eso, sino que desde que arrancó la pandemia estamos sufriendo recortes de adicionales: no sólo no estamos ganando más, sino que estamos ganando menos de lo que veníamos ganando. Eso se da porque también porque somos víctimas de no tener un convenio laboral y nuestros sueldos se manejan a gusto y placer de las autoridades. Sacan y agregan como ellos quieren", señaló el médico psiquiatra Andrés Díaz Lucero, quien ofició de portavoz en aquella oportunidad.